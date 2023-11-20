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KABİNE'DE ANA GÜNDEM GAZZE | Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte gündem maddeleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun gündemle Ankara'da toplanıyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının önüne geçmek için atılabilecek adımların tartışılacağı toplantının gündem maddeleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Toplantının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması beklenirken ekonomi ve iç siyasete ilişkin konuların da masaya yatırılması bekleniyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 09:42 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 10:00
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KABİNE'DE ANA GÜNDEM GAZZE | Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte gündem maddeleri

KABİNE'DE ANA GÜNDEM GAZZE | Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe'de toplanarak gündeme ilişkin değerlendirmeler yapacak. Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantının ana gündem maddesinde İsrail'in Gazze'ye saldırıları yer alırken ateşkes ve insani yardımlar, konunun mihenk taşı olarak ele alınacak. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte Kabine'nin gündem maddeleri detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı kabinesi 20 Kasım Pazartesi günü Ankara'da toplanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantının saati kamuoyu ile paylaşılmadı. Ancal Kabine toplantıları genellikle 15.30 ya da 16.30'da başlıyor.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

Kabine, "İsrail'in Gazze'deki katliamı ve Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiği" gündemiyle Beştepe'de toplanacak. İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana süren kanlı saldırıları nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. 31 Ekim'deki son kabine toplantısının bu yana Kazakistan, Özbekistan ve Suudi Arabistan'ın ardından son olarak Almanya'yı ziyaret etti. Başkan Erdoğan bu ziyaretlerde İsrail'in uyguladığı vahşeti dünya gündemine taşıdı.

GAZZE'YE İNSANİ YARDIM

Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması da görüşülecek. Türkiye, şu ana dek bölgeye 10 uçak ve bir gemi dolusu insani yardım ve tıbbi malzeme gönderdi. Gazze'deki kanser hastaları tedavi için Mısır üzerinden Türkiye'ye getirildi. Kabine toplantısında ayrıca ekonomideki gelişmeler ile terörle mücadele de ele alınacak konu başlıkları arasında yer alıyor.

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