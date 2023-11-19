ALES SORU VE CEVAPLARI | ÖSYM 2023 ALES-3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı

ALES SORU VE CEVAPLARI | Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için adayların heyecanlı bekleyişi sona erdi. 19 Kasım Pazar günü, saat 10.15'te bu yılın son ALES sınavı yapılırken lisansüstü eğitim almak isteyen binlerce aday soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

ALES-3 SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES-3 sınavında adaylara yöneltilen soru ve cevaplar henüz açıklanmadı. Sınavın atdından soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının, ÖSYM'nin internet adresinden aynı gün içinde erişime açılması bekleniyor. Soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandığında haberimiz güncellenecektir.

ÖSYM ALES/ 3 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

YÜKSEK LİSANS İÇİN ALES PUANI KAÇ OLMALI?

2021 ALES kılavuzunda bu konu şu ifadelerle ele alındı:

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı istenilmeyen tezsiz yüksek lisans programları haricindeki lisansüstü programlara öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu sınav sonuçları kullanacaklardır. Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir.

ÖSYM ALES/ 3 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca bu puanların üzerinde bir standart puan belirlenebilir. Yükseköğretim kurumları, lisansüstü programlarına öğrenci seçiminde sınav puanının, %50'den az olmamak koşuluyla, ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağını adaylara duyuracaklardır. Yükseköğretim kurumları seçme işlemlerinde sadece bu puanlardan yararlanabilecekleri gibi, bu puanları ön eleme amacıyla veya kendi yapacakları sınavın bir parçası olarak da kullanabileceklerdir.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES sonuçlarının geçerlilik süresi resmi olarak 5 yıldır. ALES puanları, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren geçerli olmakla birlikte bu puanlar 5 yıl sonrasına kadar kullanılabilmektedir. Yani 2022 yılı ALES sonuçları 2027 yılına kadar geçerli olacak.