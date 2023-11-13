HAZIRLIK OKUYAN KYK BURSU ALABİLİR Mİ? | Hazırlık sınıfı öğrencileri KYK burs/kredi başvurusunda bulunabilir mi?

HAZIRLIK OKUYAN KYK BURSU ALABİLİR Mİ? | 3,5 milyondan fazla adayın aktıldığı YKS sınavının ardından herhangi bir üniversiteye yerleşen adaylar, KYK kredi ve burslar için araştırmalarına hız kazandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK yurtlarına başvuruların 29 Ağustos'ta başlamasıyla birlikte kredi ve burs başvuruları da merak konusu oldu. Peki Hazırlık okuyan KYK bursu alabilir mi? Hazırlık sınıfı öğrencileri KYK burs/kredi başvurusunda bulunabilir mi? İşte detaylar...

HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİ KYK BURS/KREDİ BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR Mİ?

Üniversitelerin hazırlık sınıflarında okuyan öğrenciler KYK burs veya kredi başvurusu yapabilmekte ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bu ödemesinden yararlanabilmektedir. Ancak burs alan öğrencilerin, hazırlık sınıfında istenen başarıyı sağlayamamaları halinde bursları krediye dönüşmektedir.

KYK BURS, KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN 2023?

2023-2024 eğitim öğretim yılı KYK yurt ve burs başvuru tarihleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Öte yandan yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili gençler, YKS 2023 yerleştirme sonuçlarınız hayırlı olsun. Türkiye'nin dört bir yanındaki GSB yurtlarımız, gençlik merkezlerimiz, genç ofislerimiz ve spor tesislerimizle yanınızdayız.''

Sevgili gençler, #YKS2023 yerleştirme sonuçlarınız hayırlı olsun. Türkiye'nin dört bir yanındaki GSB yurtlarımız, gençlik merkezlerimiz, genç ofislerimiz ve spor tesislerimizle yanınızdayız.🙋🏻‍♂️ — Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) August 19, 2023

2022 KYK BURS, KREDİ VE YURT BAŞVURU TARİHLERİ

2022-2023 eğitim öğretim döneminde KYK kredi ve burs başvuruları 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı. KYK yurt başvuruları ise 24 Ağustos 2022 tarihinde başlamıştı. 2023-2024 eğitim dönemi başvurularına ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

KYK BURS VE KREDİ NE KADAR, KAÇ TL 2023?

2023 yılının Ocak ayından itibaren üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin 1250 TL olarak belirlenmişti. Üniversitelerin kapalı olduğu tatil dönemlerinde de Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs ödemesi yapılmaktadır. Bu yıl aynı tutarla başlayacağı tahmin edilen burs ve kredi ücretlerinin Ocak ayı itibarıyla zamlanması beklenmektedir. İşte 2023 Ocak ayından itibaren geçerli kredi ve burs tutarları:

KYK Lisans Kredisi/Bursu: 1250 TL KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: 2500 TL KYK Doktora Kredisi/Bursu: 3750 TL

GERİ ÖDEMESİZ KYK BURSU ŞARTLARI NEDİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, (hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

Burstan yararlanabilmektedir.

NOT: Bir öğrenci aynı anda hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Başarısız olması,

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

Kesin hükümle mahkûm olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

KYK KREDİSİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?