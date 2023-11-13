Elon Musk'tan çalışanlarına şaşırtan yasak! Renkli kıyafet giyemeyecekler...

Elon Musk'ın dev sermayeli şirketi SpaceX ile ilgili iddialar gün geçtikçe daha da vahim bir hal alıyor. Mars'a gönderilen roket, Starship'in inşaatı sırasında yüzlerce çalışanın yaralandığı veya hayatını kaybettiği iddia ediliyordu. Elon Musk'ın "açık renkleri sevmediği" için sarı yeleklerin kullanımını engellediği belirtildi. Konuyla ilgili bilgi veren eski SpaceX çalışanları, yaptıkları açıklamada Elon Musk'ın ilginç isteklerde bulunduğunu açıkladı. SpaceX tesislerine yaptığı ziyaretler sırasında alev silahıyla oynadığı hatta açık renklerden hoşlanmayan Musk'ın işçilerin sarı güvenlik yelekleri giymesini istemediği söylendi.