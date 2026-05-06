BİM AKTÜEL KATALOĞU 8 MAYIS 2026: Bu hafta BİM'de neler var?
BİM Aktüel ürünler kataloğu 8 Mayıs 2026 Cuma günü için dopdolu bir içerikle geldi! Türkiye'nin 81 ilindeki mağazalarda sabah saat 09:00 itibarıyla satışa sunulacak ürünler arasında TCL 4K Smart TV ve Philips süpürge modelleri başı çekiyor. "BİM'de bu cuma neler var?" diye merak eden alışveriş tutkunları için hazırladığımız listede, mutfak gereçlerinden çocuk oyuncaklarına kadar her bütçeye uygun seçenekler yer alıyor. Sınırlı stoklarla gelecek olan BİM aktüel ürünlerini kaçırmamak için erken saatlerde mağazalara uğramayı unutmayın!
8 MAYIS 2026 CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
English Home Desenli Porselen Pasta Tabağı (4'lü - 19 cm): 349 TL
Paşabahçe Bouquet Su Bardağı (3'lü): 99 TL
Paşabahçe Bouquet Meşrubat Bardağı (3'lü): 109 TL
Paşabahçe Frezya Saklama Kabı (3'lü): 125 TL
Paşabahçe Patisserie Ayaklı Kapaklı Servis Tabağı: 199 TL
Borcam Dikdörtgen Fırın Tepsisi: 269 TL
LAV Kilitli Saklama Kabı (375 cc): 79 TL
LAV Kilitli Saklama Kabı (720 cc): 109 TL
LAV Kilitli Saklama Kabı (1150 cc): 139 TL
LAV Kilitli Saklama Kabı (700 cc): 119 TL
Glass in Love Cam Kurabiyelik: 175 TL
Glass in Love Cam Çerezlik Seti (6'lı): 249 TL
Glass in Love Cam Kupa Seti (6'lı): 169 TL
Glass in Love Kahve Yanı Su Bardağı (6'lı): 149 TL
Glass in Love Kahve Fincan Seti (4'lü): 199 TL
Benante Desenli Kabartmalı Kupa: 29 TL
Cam Gravürlü Ayaklı Kase (30 cm): 269 TL
Colorina Cam Gravürlü Kayık Tabak (20 cm): 59 TL
Cam Gravürlü Kayık Tabak (30 cm): 99 TL
Tefal Simplicity Tava (32 cm): 899 TL
Tefal Simplicity Wok Tava (28 cm): 999 TL
Tefal Simplicity Krep Tava (25 cm): 699 TL
Tefal Simplicity Tava (24 cm): 649 TL
Chef's Tava Seti (2'li - 24+28 cm): 599 TL
Tek Fiyat Emaye Ürünler (Tencere/Sahan): 369 TL
Bambum Mutfak Seti (6 Parça): 119 TL
Bambum Çerezlik Seti: 149 TL
Örme Hasır Sepet Çeşitleri: 169 TL
Bükümlü Tezgah Üstü Bambu Kesme Tahtası: 359 TL
Metal Ekmek Kutusu: 229 TL
Kapaklı Saklama Kutusu (16 L): 119 TL
Saklama Kabı Çeşitleri: 35 TL
Silikon Kek Kalıbı Çeşitleri: 69 TL
Kapaklı Hamur Leğeni (7 L): 79 TL
Bölmeli Organizer Kutu (5 L): 109 TL
Bölmeli Organizer Kutu (16 L): 229 TL
Parex Wondero Otomatik Temizlik Seti: 1.290 TL
Kaydırmaz Askı Seti (4'lü): 49 TL
Dagi Kadın Büyük Beden Pijama Takımı: 679 TL
Kadın Triko Ayakkabı: 599 TL
Çift Kişilik Pike (200x220 cm): 349 TL
Tek Kişilik Pike (160x220 cm): 299 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf: 199 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf: 169 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 299 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 229 TL
Yastık Alezi: 79 TL
Kadın Kol Çantası: 369 TL
Kadın Saat ve Bileklik Seti: 329 TL
Dolgulu Kırlent: 199 TL
Maisonette Yüz Havlusu: 99 TL
Maisonette El Havlusu: 69 TL
Dagi Kadın Külot Çeşitleri (3'lü): 199 TL
Kadın Sütyen Çeşitleri: 299 TL
Kadın Penye Babet Çorap Çeşitleri: 25 TL
Erkek Patik Çorap Çeşitleri: 25 TL
