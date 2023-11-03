BUGÜNKÜ MAÇLAR - 3 Kasım bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 3 KASIM CUMA | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 3 Kasım'da hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

3 KASIM'DA HANGİ MAÇLAR VAR?

20:00 Galatasaray - Kasımpaşa

20:00 Sakaryaspor - Şanlıurfaspor

23:00 Las Palmas - Atl. Madrid

22:45 Bologna - Lazio

23:00 Paris SG - Montpellier

22:30 Darmstadt 98 - Bochum

18:00 Tai - Fayha 18:00 FatehF - Hilal 21:00 Shabab - Ittihad

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