BUGÜNKÜ MAÇLAR - 3 Kasım bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 3 KASIM CUMA | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 3 Kasım'da hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
3 KASIM'DA HANGİ MAÇLAR VAR?
20:00 Galatasaray - Kasımpaşa
20:00 Sakaryaspor - Şanlıurfaspor
23:00 Las Palmas - Atl. Madrid
22:45 Bologna - Lazio
23:00 Paris SG - Montpellier
22:30 Darmstadt 98 - Bochum
18:00 Tai - Fayha
18:00 FatehF - Hilal 21:00 Shabab - Ittihad
18:00 FatehF - Hilal
21:00 Shabab - Ittihad
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