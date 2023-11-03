6. SINIF ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR | 6. sınıf 1. Dönem Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ortak sınavı sorular ve çözümleri

6. SINIF ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR | Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 81 ilde ortak sınav uygulaması kapsamında 1. dönemin ilk sınavları için nefesler tutuldu. İlk sınavların 31 Ekim - 10 Kasım tarihleri arasında yapılacağını duyuran MEB'in sınavda soracağı sorulara benzer örnek soruları çözmek isteyen 6. sınıf öğrencileri, arama motorlarında '6. sınıf 1. Dönem Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ortak sınavı sorular ve çözümleri' konularını araştırıyor. İşte detaylar...
6. SINIF MATEMATİK ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
7 · 7 · 7 · 7 = 7▲
5 · 5 · 5 · 5 · 5 · 5 = ■6 eşitliklerinde ▲ ve ■ yerine yazılabilecek doğal sayıları bulunuz.
Kazanım: M.6.1.2.3. Asal sayıları özellikleriyle belirler.
İki basamaklı ■3 sayısı bir asal sayıdır. Buna göre ■ yerine yazılabilecek rakamları bulunuz.
80 – 23 · (4 + 5) işleminin sonucunu bulunuz.
60 sayısının doğal sayı çarpanlarını yazınız.
30 sayısının asal çarpanlarını yazınız.
Her biri 50 adet bilye alabilen A, B ve C kutularından A kutusuna 8 adet, B kutusuna 12 adet bilye aşağıdaki
gibi konulmuştur.
A Kutusu (🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵)
B Kutusu (🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴)
C Kutusu
C kutusuna A ve B kutularında bulunan bilye sayılarının ortak katı kadar bilye konulacaktır.
Buna göre C kutusuna konulabilecek bilye sayılarını bulunuz.
Dört basamaklı 7■12 sayısı 3 ile kalansız bölünebilmektedir.
Buna göre ■ yerine gelebilecek rakamları yazınız.
Bir çiftçi 1500 litre sütün tamamını doldurmak için 1 litrelik ve 2 litrelik şişelerden satın alacaktır.
Bu çiftçi, 1 litrelik şişelerden 600 adet satın alıp şişelerin tamamını doldurmuştur.
Buna göre, kalan sütün tamamını doldurmak için 2 litrelik şişelerden kaç adet satın almalıdır?
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6. SINIF TÜRKÇE ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- Türkiye'm
Seni boydan boya sevmişim
Ta Kars'a kadar Edirne'den
Toprağını, taşını, dağlarını
Fırsat buldukça övmüşüm
Sen vatanımsın, ekmeğimsin
Duyduğum, bildiğim zafersin yıllarca
…
Bu dizelerin ana duygusundan hareketle ülkemizle ilgili duygu ve düşüncelerinizi ifade eden bilgilendirici bir metin yazınız. Metni oluştururken yazım ve noktalama kurallarına dikkat ediniz. Uygun
bir başlık getirmeyi unutmayınız.
- Kuzgun, dünya çapında en yaygın görülen kuşlardandır. Kuzey yarım kürenin büyük bölümünde yaşayabilen ve ülkemizde de sıklıkla karşılaşabileceğimiz kuzgun, en büyük ötücü kuştur. Geniş kanat açıklığı, siyah tüyleri, büyük gagası ve uğultulu sesiyle yaşam alanlarımızın çevresinde de görülebilir. Kuzgunlar, oldukça zeki ve oyuncu hayvanlardır. Küçük bir dalı havada yüksekten bırakıp hızlıca dalışa geçerek yakalayabilir hatta bazı kuş türlerinin ötüşlerini ve insan seslerini taklit edebilir.
Bu metinde geçen bazı sözcüklerin anlamı aşağıda verilmiştir. Anlamı verilen sözcükleri metinden
bularak anlamlarının karşısına yazınız.
a) Bir şeyin yakını, dolayı; etraf: ..................................................................................................................
b) Anlama, kavrama yeteneği olan, zekâsı olan: .........................................................................................
c) Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri: ........................................................................................
- Bu metinde geçen aşağıdaki sözcüklerde yer alan çekim eklerini bulup işlevlerini (görevlerini) örnekteki gibi yazınız.
Örnek:
havada : hava – da
kök çekim eki (bulunma hâli eki)
a) ülkemizde:
b) gagası:
c) kuzgunlar:
- Vücudumuz uykudayken çalışmaya devam eder. Bunu da gün içinde depolanan enerjiyi kullanarak yapar.
Yani sabah uyandığımızda enerjimiz kalmamış olur. Bu nedenle, yapılacak ilk işlerden biri depomuzu tekrar
doldurmak olmalı. Bunun için protein, karbonhidrat, kalsiyum ve vitaminler içeren bir kahvaltı tam da gereksinimimiz olan şey. Üstelik böyle bir kahvaltının başka faydaları da var: Kan şekeri düzeyimiz dengelenir ve
metabolizma hızımız düzenlenir.
Kazanım: T.6.3.20. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
Bu metnin ana düşüncesini yazınız
- Sizce kahvaltı etmek önemli midir? Düşüncelerinizi gerekçeleriyle birlikte yazınız.
- Zeynep, hava karardıktan sonra evinin balkonundan gökyüzünü izlemeyi çok seviyordu. Bir gün öğretmeni, Zeynep ve arkadaşlarından o akşam Ay'a bakıp nasıl göründüğünü not almalarını istedi. Zeynep de o gün hava karardıktan sonra balkona çıkıp Ay'ı inceledi ve nasıl göründüğünü defterine ayrıntılı bir şekilde yazdı. Ay, o akşam hilal şeklinde görünüyordu.
Bu metinden hareketle aşağıdaki hikâye haritasını doldurunuz.
Şahıs ve Varlık Kadrosu Mekân:
Anlatıcı Zaman:
Olay Örgüsü:
- (I) Kız Kulesi'nin tarihi MÖ 24 yılına kadar uzanır. (II) Üsküdar'ın sembolü hâline gelen bu muhteşem kule,
Bizans Devri'nden kalan bir eserdir. (III) Bizans'ın gümrük işleri için inşa edilen kule, günümüze çeşitli restorasyonlardan sonra ulaşabilmiştir. (IV) Kız Kulesi'ni karşınıza aldığınızda Sultan Ahmet Camii, Ayasofya,
Galata Kulesi size eşsiz bir davetle göz kırpar.
Bu metinde numaralanmış cümleleri öznellik ve nesnellik açısından değerlendiriniz.
- 1. Metin
Nasrettin Hoca bir gün yoğurt mayalamak için göl kenarına gitmiş. Göle kaşık kaşık yoğurt dökmeye başlamış. Gölün etrafında piknik yapan köylüler şaşırmış. İçlerinden biri, Hoca'nın yanına gelerek şöyle demiş:
— Hayırdır Hoca'm, ne yapıyorsun böyle?
— Göle yoğurt çalıyorum.
— Hoca'm, göl maya tutar mı?
— Ya tutarsa…
2. Metin
Simitçi, en beğendiği simidi parmak uçlarıyla tutarak kadına verdi. Yaşlı kadın, çantasının dibinden bozuk
para yığınını avuçladı; arasından gerektiği kadarını seçti ve simitçiye verdi. Derin bir nefes aldı. Ötede,
parktaki kum havuzunda, kovasını durmadan doldurup boşaltan torununa seslendi.
Bu metinlerin konu, olay örgüsü ve karakterlerini karşılaştırınız.
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6. SINIF FEN BİLİMLERİ ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- Güneş sistemine ait bir görselde gezegenler numaralanarak verilmiştir. Görselden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) Hangileri iç gezegendir? Numaralarını yazınız.
b) Hangileri dış gezegendir? Numaralarını yazınız.
c) Gezegenleri büyükten küçüğe doğru numaralarını kullanarak sıralayınız.
- Bir tutulmanın görseli verilmiştir. Görseldeki tutulma ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) Bu tutulmanın adını yazınız.
b) Ay'ın hangi evrede olduğunu yazınız.
c) Gölgesi oluşan gök cisminin adını yazınız.
- Destek ve Hareket Sistemi" ile ilgili kavram haritasındaki boşluklara uygun kavramları yazınız.
Destek ve Hareket Sistemi
.................... oluşur
...................çeşididir
...................çeşididir
....................Oynamaz
Kas Kemik
....................Eklem
....................çeşididir
- Sindirim sisteminin yapı ve organları aşağıdaki görselde numaralanarak verilmiştir.
Görseldeki yapı ve organların numaralarını kullanarak besinlerin kimyasal sindiriminin başladığı ve
bittiği yerleri aşağıdaki tabloya yazınız.
Kimyasal sindirimin başladığı yer ............................... (Karbonhidrat Yağ Protein)
Kimyasal sindirimin bittiği yer ...................................... (Karbonhidrat Yağ Protein)
- Bir öğretmen, öğrencilerinden görseldeki organları sindirim ile ilgili belirlediği ortak bir özelliğe göre gruplandırmalarını istemiştir.
Öğrenci seçtiği organları görselde "*" ile işaretleyerek doğru gruplama yapmıştır.
Buna göre öğretmenin belirlediği ortak özellik ne olabilir? Yazınız.
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6. SINIF SOSYAL BİLGİLER ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- I. Metin
İslamiyet öncesinde güçlünün sözünün geçtiği, sosyal hayatta eşitsizliğin hâkim olduğu bir Arabistan vardı.
Araplar, kabileler hâlinde yaşardı. Her kabile kendisini diğerlerinden üstün görür ve aralarında oluşan kan
davalarından dolayı birbirleriyle sürekli mücadele ederdi. Kız çocuklarına değer verilmez, köleleştirilen insanlar bir eşya gibi alınıp satılırdı. Dinî inançları putperestlikti, falcılık ve büyücülük de yaygındı.
II. Metin
VEDA HUTBESİ'NDEN BÖLÜMLER
"Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı
tavsiye ederim. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı
vardır.
…
Ashabım! Dikkat ediniz. Cahiliye'den kalma bütün âdetler kaldırılmıştır, ayağımın
altındadır. Cahiliye Devri'nde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır.
…
Ey insanlar! …Arap'ın Arap olmayana Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü
olmadığı gibi kırmızı tenlinin siyah üzerine siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur.
…
Ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamberi'nin sünnetidir.
Bu metinlerden hareketle İslamiyet'in ortaya çıkışı ile birlikte yaşanan gelişmelerin neler olduğunu
açıklayınız.
- . 6. sınıf öğrencisi olan Ahmet sabah erken kalkıp annesi, babası, anneannesi ve küçük kardeşiyle kahvaltısını yaptıktan sonra okul servisine binip okula gitti, derse başladı. Dersten çıkınca okulun çevre koruma
kulübünün faaliyetlerine üye olarak katıldı. Dersleri bittikten sonra eve dönen Ahmet, arkadaşlarıyla dışarıda oyun oynamak için annesinden izin istedi. Ona izin veren annesi gelirken ekmek almasını söyledi.
Arkadaşlarıyla oynadığı maçta kalecilik yapan Ahmet, maç bittikten sonra marketten ekmek alıp eve döndü.
Bu parçaya göre Ahmet'in hangi sosyal rolleri üstlendiğini yazınız.
- Ayşe Hanım, oğlu Eren'e karne hediyesi olarak bisiklet alır. Bisiklet aldığı mağaza fiş almadıkları takdirde
bisikletin fiyatına indirim yapacağını söyler ve Ayşe Hanım da kabul eder. Eren bisikletine bindiğinde frenlerin çalışmadığını fark eder ve annesine söyler. Annesi mağazaya bu durumu bildirir ancak mağaza yetkilileri
sorunla ilgilenmez. Ayşe Hanım, bunun üzerine sorunu yasal yollardan çözmeye karar verir ve Tüketici
Hakem Heyetine bir dilekçe ile başvurur ancak heyetten de olumsuz cevap alır.
Ayşe Hanım'ın Tüketici Hakem Heyetinden olumsuz cevap almasının nedenini yazınız
- Kültürü oluşturan, birlik ve beraberliğimize katkı sağlayan unsurlardan üç tanesini yazınız.
- Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerini yazınız.
- İlk Müslüman Türk devleti hangisidir? Yazınız.
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6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- Peygamber anlamında kullanılan kavramlardan ikisini yazınız.
- Peygamberlerin fetanet sıfatını açıklayınız.
- "Peygamberin görevi Allah'ın emirlerini insanlara bildirmektir..." (Mâide suresi, 99.ayet)
Bu ayette peygamberlerin hangi sıfatı vurgulanmaktadır? Açıklayınız.
- Peygamberleri örnek alan kişilerde bulunması beklenen özelliklerden üçünü yazınız. "Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere, 'Şüphesiz, benden başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin.' diye vahyetmişizdir." (Enbiyâ suresi, 25. ayet) Bu ayette vahyin gönderiliş amacıyla ilgili vurgulanan konuyu yazınız.
- İncil, Zebur ve Tevrat'ın gönderildiği peygamberlerin isimlerini yazınız.
- " Rabb'imiz! Hata ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan kaybedenlerden oluruz." (Âraf suresi, 23.
ayet)
Hz. Âdem ile Hz. Havva'nın bu ifadeleri hangi olay üzerine söylediğini açıklayınız.
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