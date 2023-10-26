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BAĞCILAR SU KESİNTİSİ - Bağcılar'da sular ne zaman gelecek? (26 Ekim 2023)

Bağcılar'da 26 Ekim Perşembe günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Bağcılar su kesintisi olan mahalleleri ve 26Ekim 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 23:32 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 23:32
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BAĞCILAR SU KESİNTİSİ - Bağcılar'da sular ne zaman gelecek? (26 Ekim 2023)

26 EKİM 2023 BAĞCILAR SU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Bağcılar'ın bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 26 Ekim 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Bağcılar 26 Ekim Perşembe günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

BAĞCILAR'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLELER: GÜNEŞLİ MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI VANA ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 26/10/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 26/10/2023 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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