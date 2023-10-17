Haberler Haberler TOKİ UCUZ ARSA SATIŞI! İSTANBUL DAHİL 42 İLDE YAPILACAK | İşte arsaların bulunduğu iller, başvuru tarihleri ve şartlar

TOKİ UCUZ ARSA SATIŞI! İSTANBUL DAHİL 42 İLDE YAPILACAK | İşte arsaların bulunduğu iller, başvuru tarihleri ve şartlar

TOKİ, 42 ilde konut ihalesinin ardından bu kez de açık artırmayla 42 ilde ucuza arsa satışını gerçekleştirecek. 462 arsanın satışı için ihaleye katılmak isteyen vatandaşlar, arama motorlarında 'TOKİ hangi illerde arsa satışı yapacak? İhale başvuru tarihleri ne zaman? Başvuru şartları ne?' sorgulamaları yapıyor. İşte TOKİ'nin 42 ilde ucuz arsa ihalesinin detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 15:51 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 16:01
TOKİ UCUZ ARSA SATIŞI! İSTANBUL DAHİL 42 İLDE YAPILACAK | İşte arsaların bulunduğu iller, başvuru tarihleri ve şartlar

TOKİ 42 İLDE UCUZ ARSA SATIŞI | Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 42 ilde yapılan konut ihalesinin ardından bu kez de ucuz arsa satışı başlıyor. 42 farklı kentte, toplam 462 arsanın açık artırma ile satışa çıkarılacağı ihalenin detayları, yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğündeki projenin detaylarını sizler için derledik.

TOKİ UCUZ ARSA SATIŞI YAPILACAK İLLER

Tahmin edilen bedeli 15 milyar 861 milyon 229 bin 931 lira olan yaklaşık 3 milyon 883 bin 551 metrekare büyüklüğündeki 462 arsa açık artırmayla satılacak. Satışa çıkarılacak arsaların bulunduğu iller ise şöyle:

  • Adana,
  • Afyonkarahisar,
  • Ağrı,
  • Aksaray,
  • Ankara,
  • Antalya,
  • Artvin,
  • Aydın,
  • Balıkesir,
  • Bursa,
  • Çanakkale,
  • Çorum,
  • Diyarbakır,
  • Elazığ,
  • Erzincan,
  • Erzurum,
  • Eskişehir,
  • Gaziantep,
  • Gümüşhane,
  • Hatay,
  • İstanbul,
  • İzmir,
  • Karabük,
  • Karaman,
  • Kayseri,
  • Kırıkkale,
  • Kırklareli,
  • Kocaeli,
  • Konya,
  • Malatya,
  • Manisa,
  • Mersin,
  • Muğla,
  • Osmaniye,
  • Rize,
  • Sakarya,
  • Samsun,
  • Siirt,
  • Sivas,
  • Tekirdağ,
  • Van,
  • Yalova
  • Antalya, Demre

TOKİ UCUZ ARSA İHALESİ ŞARTNAME VE DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN

TOKİ UCUZ ARSA SATIŞ İHALESİ NE ZAMAN?

TOKİ aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de yer aldığı 42 il için açık artırma yöntemiyle arsa satışı yapacağını açıkladı. Müzayedede 462 arsa satışa çıkarılacak. Konut, ticaret, sanayi, turizm tesisi, özel sağlık tesisi ve plansız nitelikteki arsaların açık artırması, 1-2 Kasım 2023 tarihlerinde yapılacak.

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TOKİ UCUZ ARSA PEŞİNATI NE KADAR? KAÇ TAKSİT YAPILACAK?

TOKİ'nin İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Bilkent Otel ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek müzayedeye internetten de "emlakmuzayede.com.tr" adresinden teklif verilebilecek. Arsalara peşin veya yüzde 35 peşinat ve 48 ay vadeyle sahip olunabilecek.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve 0 212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

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