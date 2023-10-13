HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR? | Halkalı Güneş tutulması neden olur, sebepleri nelerdir?

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR? Güneş, en önemli iki ışık kaynağından birisidir ve esasında bir yıldızdır. Her yıl belli tarihlerde Güneş tutulması gerçekleşse de "Halkalı Güneş Tutulması" çok nadir görülür.

Ateş Çemberi olarak dabilinen halkalı güneş tutulması, yarı gölge konisi içinde kalan bölgelerde, parçalı Güneş tutulması izlenir. Ay, Yeryüzü'nden çok uzak olduğu zaman tutulma konumu gerçekleşirse, koninin ancak uzantısı Yeryüzü'ne ulaşabilir. Bu uzantı koni içinde kalan yerlerden, Güneş'in kenarı halka şeklinde görülür.

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASININ ETKİLERİ NELERDİR?

Güneş Tutulmalarının genel etkileri toplumsaldır. Önemli yaşamsal karaların alındığı dönemlerdir, yeni başlangıçlara gebedir. İş, yerleşim, evlilik vb. Eril yapıda net ve keskindir.Arifesinde karşınıza çıkan tüm olaylara dikkat ile eğilmelisiniz, muhtemelen bunu değiştirme şansınız olmayacaktır. Karşınızdaki insanın kişiliğini anlamak için güzel dönemlerdir, sizi hayatındaki bir perdeye taşır.

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Önemli gök olayları takvimine göre tutulmalar yılda 4 kez oluyor, ikisi ay tutulması, ikisi güneş tutulması olarak geçiyor. İlk Güneş Tutulması 2023 yılında 20 Nisan'da gerçekleşmişti.

2023 takvimine göre ise halkalı güneş tutulmasının ikincisi 14 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek.

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI DEPREMİ TETİKLER Mİ?

İnsanlar tarafından Güneş Tutulmaları sonrasında deprem olacağı düşünülmektedir. Özellikle 1999 yılı Gölcük depreminden altı gün önce Güneş tutulması olması bu düşünceyi yaygınlaştırmıştır. Ancak Güneş tutulmalarının deprem etkisi yarattığına dair bilimsel bir görüş yoktur. Astronomi ve deprem bilim uzmanları, bu iki doğa olayı arasında herhangi bir neden bulunmadığını açıkladılar.

Deprem uzmanları Güneş tutulması ile depremler arasında direk bir bilgi olmadığını söylüyor. Bu konuda yüzde yüz kanıtlanmış bir şey yoktur. Bilim insanlarının çoğu böyle bir şeye inanmıyor.

KURAN'DA AY VE GÜNEŞ TUTULMASI GEÇER Mİ?

Peygamber Efendimiz (SAV), oğlu İbrahim'in vefatı üzerine güneş tutulması ile ilgili hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır:

"Ay ve güneş Allah'ın varlığını ve kudretini gösteren alametlerdir. Bunlar hiç kimsenin ölümünden veya yaşamasından/doğmasından dolayı tutulmazlar. Ay veya güneş tutulmasını gördüğünüz zaman, açılıncaya kadar namaz kılın, dua edin." (Buhari, Küsuf, 1, 15).

36. Sure (Yâsîn Suresi), 37. Ayet

Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız, bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır.

36. Sure (Yâsîn Suresi), 38. Ayet

Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah'ın takdiri(düzenlemesi)dir.

36. Sure (Yâsîn Suresi), 39. Ayet

Ayın dolaşımı için de konak yerleri (evreler) belirledik. Nihayet o, eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur.

36. Sure (Yâsîn Suresi), 40. Ayet

Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.

39. Sure (Zümer Suresi), 5. Ayet

Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine örtüyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Bunların her biri belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. İyi bilin ki, o mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.

41. Sure (Fussilet Suresi), 37. Ayet

Gece, gündüz, güneş ve ay Allah'ın varlığının delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer gerçekten Allah'a kulluk ediyorsanız, onları yaratan Allah'a secde edin.

71. Sure (Nûh Suresi), 15. Ayet

'Görmediniz mi Allah yedi göğü, tabaka tabaka nasıl yaratmıştır?'

71. Sure (Nûh Suresi), 16. Ayet

'Onların içinde nasıl ayı, bir ışık, güneşi de bir kandil yapmıştır?'

91. Sure (Şems Suresi), 1. Ayet

Güneşe ve onun aydınlığına andolsun,

10. Sure (Yûnus Suresi), 5. Ayet

O, güneşi bir ışık (kaynağı), ayı da (geceleyin) bir aydınlık (kaynağı) kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona menziller takdir edendir. Allah bunları (boş yere değil) ancak gerçek ile (hikmeti gereğince) yaratmıştır. O, âyetlerini, bilen bir topluma ayrı ayrı açıklamaktadır.

13. Sure (Ra'd Suresi), 2. Ayet

Allah, gökleri gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra Arş'a kurulan, güneşi ve ayı buyruğu altına alandır. Bunların hepsi belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. O, her işi (hakkıyla) düzenler, yürütür, âyetleri ayrı ayrı açıklar ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız.

14. Sure (İbrâhîm Suresi), 32. Ayet

Allah, gökleri ve yeri yaratan, gökten yağmur indiren ve onunla size rızık olarak türlü meyveler çıkaran, emri gereğince denizde yüzmek üzere gemileri emrinize veren, nehirleri de hizmetinize sunandır.

14. Sure (İbrâhîm Suresi), 33. Ayet

O, âdetleri üzere hareket eden güneşi ve ayı sizin hizmetinize sunan, geceyi ve gündüzü sizin emrinize verendir.

21. Sure (Enbiyâ Suresi), 33. Ayet

O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler.

25. Sure (Furkân Suresi), 45. Ayet

Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? İsteseydi onu sabit kılardı. Sonra biz güneşi gölgeye delil kıldık.

25. Sure (Furkân Suresi), 46. Ayet

Sonra onu kendimize yavaş yavaş çektik.

29. Sure (Ankebût Suresi), 61. Ayet

Andolsun, eğer onlara, "Gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi?" diye soracak olsan mutlaka, "Allah" diyeceklerdir. O halde nasıl(haktan) döndürülüyorlar?

31. Sure (Lokmân Suresi), 29. Ayet

Görmedin mi ki Allah geceyi gündüzün içine ve gündüzü de gecenin içine sokuyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri (kendi yörüngesinde) belli bir zamana kadar akar gider. Şüphesiz Allah işlediklerinizden hakkıyla haberdardır.

31. Sure (Lokmân Suresi), 30. Ayet

Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir, onu bırakıp da taptıkları ise bâtıldır. Şüphesiz Allah yücedir, büyüktür.

35. Sure (Fâtır Suresi), 13. Ayet

Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve Ay'ı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşte bu Allah'tır, Rabbinizdir. Mülk yalnızca O'nundur. Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleriniz, bir çekirdek zarına bile hükmedemezler.

36. Sure (Yâsîn Suresi), 37. Ayet

Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız, bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır.

36. Sure (Yâsîn Suresi), 38. Ayet

Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah'ın takdiri(düzenlemesi)dir.

36. Sure (Yâsîn Suresi), 39. Ayet

Ayın dolaşımı için de konak yerleri (evreler) belirledik. Nihayet o, eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur.

36. Sure (Yâsîn Suresi), 40. Ayet

Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.

39. Sure (Zümer Suresi), 5. Ayet

Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine örtüyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Bunların her biri belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. İyi bilin ki, o mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.

41. Sure (Fussilet Suresi), 37. Ayet

Gece, gündüz, güneş ve ay Allah'ın varlığının delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer gerçekten Allah'a kulluk ediyorsanız, onları yaratan Allah'a secde edin.

71. Sure (Nûh Suresi), 15. Ayet

'Görmediniz mi Allah yedi göğü, tabaka tabaka nasıl yaratmıştır?'

71. Sure (Nûh Suresi), 16. Ayet

'Onların içinde nasıl ayı, bir ışık, güneşi de bir kandil yapmıştır?'

91. Sure (Şems Suresi), 1. Ayet

Güneşe ve onun aydınlığına andolsun,

91. Sure (Şems Suresi), 2. Ayet

Onu izlediğinde Ay'a andolsun,

91. Sure (Şems Suresi), 3. Ayet

Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun,