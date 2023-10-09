MALATYA DEPREM SON DAKİKA - Malatya depremi kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

MALATYA DEPREM SON DAKİKA | Malatya'da korkutan bir deprem meydana geldi. Sosyal medyada gündem olan sarsıntının ardından vatandaşlar arama motorlarında 'Son dakika deprem mi oldu? Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?' konuları araştırılıyor.

MALATYA DEPREMİ MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi açıklarında saat 9.28'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6,96 km olarak duyuruldu. Kandilli Rasathanesi raporlarına göre ise depremin şiddeti 4.2 olarak revize edildi.

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