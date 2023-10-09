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MALATYA DEPREM SON DAKİKA - Malatya depremi kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Son dakika DEPREM HABERLERİ - 9 Ekim Pazartesi günü sabah saatlerinde Malatya'da bir deprem meydana geldi. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan sarsıntı hakkında arama motorlarında 'Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? Hangi illerden hissedildi?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 10:50 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 11:01
MALATYA DEPREM SON DAKİKA - Malatya depremi kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

MALATYA DEPREM SON DAKİKA | Malatya'da korkutan bir deprem meydana geldi. Sosyal medyada gündem olan sarsıntının ardından vatandaşlar arama motorlarında 'Son dakika deprem mi oldu? Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?' konuları araştırılıyor.

MALATYA DEPREMİ MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi açıklarında saat 9.28'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6,96 km olarak duyuruldu. Kandilli Rasathanesi raporlarına göre ise depremin şiddeti 4.2 olarak revize edildi.

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DEPREM SON DAKİKA 9 EKİM 2023 | AFAD, Kandilli Rasathanesi Devamını Oku BUNU DA OKU
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