ADANA DEPREM SON DAKİKA - Adana depremi merkez üssü neresi?

ADANA'DA DEPREM SON DAKİKA | AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adana'da korkutan bir deprem meydana geldi. Sosyal medyada gündem olan sarsıntının ardından vatandaşlar arama motorlarında 'Son dakika deprem mi oldu? Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?' konuları araştırılıyor.

ADANA DEPREMİ MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

AFAD'ın verilerine göre 27 Eylül saat 18.50'de Adana'nın Kozan ilçesinde 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı sarsıntı Kandilli Rasathanesi'nde 2,7 olarak belirtildi.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN