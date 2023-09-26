GENÇLERE VERGİSİZ TEELFON MÜJDESİ - Başkan Erdoğan açıkladı

VERGİSİZ TELEFON AÇIKLAMASI - SON DAKİKA | 26 Eylül Salı günü toplanan Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar müjdesini verdi. Başkan Erdoğan yaptığı açıklama ile detayları açıkladı. Peki, vergisiz telefon desteği ne kadar olacak? Hangi marka ve modellerde vergi alınmayacak? Vergisiz telefon açıklaması...

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ! VERGİSİZ TELEFON...

Gençlerin merakla beklediği vergisiz telefon ve bilgisayar ile ilgili müjde Başkan Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı ardından verildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonları ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 lira teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Bu destekle cep telefonu için piaysa fiyatının yüzde 44,4'üne bilgisayarlar için ise yüzde 16,7'sine kadar tutarda destek sağlayacağız. Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimizin bir hatla sınırlı olmak üzere, 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını, istedikleri 3 mobil operatör üzerinden kullanabilecek." ifadelerine yer verdi.

GENÇ KART VERİLECEK!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ayrıca, "18 yaşına giren tüm gençlere 1 yıl süreyle geçerli Genç Kart vereceğiz; müze, sinema tiyatro, sinemadan ücretsiz ya da indirimli faydalanabilecekler." ifadeleri ile gençlere bir müjde daha verdi.

YENİ EVLENEN ÇİFTLERE FAİZSİZ KREDİ VERİLEBİLECEK!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulacağını da duyurdu. "Önümüzdeki günlerde, Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisin takdirine sunacağız. Bankaya gelir tesis etmek amacıyla doğal gaz, petrol ve madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız. Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız." ifadelerini kullandı.