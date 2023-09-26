Haberler Haberler GENÇLERE VERGİSİZ TEELFON MÜJDESİ - Başkan Erdoğan açıkladı

GENÇLERE VERGİSİZ TEELFON MÜJDESİ - Başkan Erdoğan açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan vergisiz telefon açıklaması geldi. Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, örgün eğitim öğrencilerine vergisiz telefon ve bilgisayar müjdesini verdi. Başkan Erdoğan, "Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonları ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 lira teknolojik cihaz desteği vereceğiz." dedi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 21:00 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 21:10
GENÇLERE VERGİSİZ TEELFON MÜJDESİ - Başkan Erdoğan açıkladı

VERGİSİZ TELEFON AÇIKLAMASI - SON DAKİKA | 26 Eylül Salı günü toplanan Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar müjdesini verdi. Başkan Erdoğan yaptığı açıklama ile detayları açıkladı. Peki, vergisiz telefon desteği ne kadar olacak? Hangi marka ve modellerde vergi alınmayacak? Vergisiz telefon açıklaması...

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ! VERGİSİZ TELEFON...

Gençlerin merakla beklediği vergisiz telefon ve bilgisayar ile ilgili müjde Başkan Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı ardından verildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonları ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 lira teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Bu destekle cep telefonu için piaysa fiyatının yüzde 44,4'üne bilgisayarlar için ise yüzde 16,7'sine kadar tutarda destek sağlayacağız. Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimizin bir hatla sınırlı olmak üzere, 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını, istedikleri 3 mobil operatör üzerinden kullanabilecek." ifadelerine yer verdi.

GENÇ KART VERİLECEK!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ayrıca, "18 yaşına giren tüm gençlere 1 yıl süreyle geçerli Genç Kart vereceğiz; müze, sinema tiyatro, sinemadan ücretsiz ya da indirimli faydalanabilecekler." ifadeleri ile gençlere bir müjde daha verdi.

YENİ EVLENEN ÇİFTLERE FAİZSİZ KREDİ VERİLEBİLECEK!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulacağını da duyurdu. "Önümüzdeki günlerde, Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisin takdirine sunacağız. Bankaya gelir tesis etmek amacıyla doğal gaz, petrol ve madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız. Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

VERGİSİZ TELEFONLAR VE MODELLER BELLİ OLDU! Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Yeşilçam'ın usta ismi Kayhan Yıldızoğlu'nun son hali üzdü! "Allah elimi ayağımı biraz büzdü ama beynim çalışıyor"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
Toroğlu'dan sert eleştiri: Ciddiyetsizlik...
G.Saray'da 2 ayrılık birden gerçekleşecek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 🌹
Mevlid Kandili duaları, ibadetleri ve namazı
Tövbe namazı nasıl kılınır? Tövbe namazına nasıl niyet edilir?
MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 🌹
Kadir Gecesi'nde tövbe etmenin önemi nedir?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mardin 1969 Spor - Batman Petrolspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası Mardin 1969 Spor - Batman Petrolspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası 20:47
İşte G.Saray'ın penaltı kazandığı pozisyon! İşte G.Saray'ın penaltı kazandığı pozisyon! 20:42
A Milli Kadın Futbol Takımı'mız Litvanya'yı devirdi! A Milli Kadın Futbol Takımı'mız Litvanya'yı devirdi! 20:37
F.Bahçe'de Selahattin Baki PFDK'ya sevk edildi F.Bahçe'de Selahattin Baki PFDK'ya sevk edildi 19:52
İstanbulspor - G.Saray | CANLI İstanbulspor - G.Saray | CANLI 19:35
Hakim Ziyech neden yok? Okan Buruk açıkladı! Hakim Ziyech neden yok? Okan Buruk açıkladı! 19:30
Daha Eski
Derbiyi kazanan Burhaniye üst tura yükseldi! Derbiyi kazanan Burhaniye üst tura yükseldi! 19:23
Süper Lig'den 10 takım PFDK'ye sevk edildi! Süper Lig'den 10 takım PFDK'ye sevk edildi! 18:56
G.Saray'a flaş Tete davası! G.Saray'a flaş Tete davası! 18:15
Süper Kupa finali için tarih verildi! Süper Kupa finali için tarih verildi! 18:12
G.Saray'ın İstanbulspor maçı 11'i belli oldu! G.Saray'ın İstanbulspor maçı 11'i belli oldu! 18:10
Lille - Reims maçı saat kaçta? Lille - Reims maçı saat kaçta? 17:59