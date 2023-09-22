SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI 2023 - MEB Milli sporcu beden eğitimi öğretmenliği başvurusu ne zaman?

Milli sporcuların beden eğitimi alanında atama şansı büyük heyecan yarattı. MEB yayınladığı duyuruda 141 kontenjan ile beden eğitimi alanında sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağı açıklandı. Detaylar merak konusu oldu. Peki, sözleşmeli öğretmen atama başvuruları ne zaman başlayacak? Beden eğitimi öğretmenliği başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

BEDEN EĞİTİMİ SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURUSU NE ZAMAN?

MEB tarafından yayımlanan duyuruda başvuruların 18 Eylül - 22 Eylül arasında yapılacağı belirtildi. Başvuruların Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığı ile yapılacağı belirtildi.

BEDEN EĞİTİMİ SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

BEDEN EĞİTİMİ SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

Bede eğitimi alanında sözleşmeli öğretmen alımı başvurusu 18-22 Eylül'de, değerlendirme süreci 25 Eylül - 6 Eylül'de, Adayların sisteme yüklediği belgelerin inceleme süreci 10-13 Ekim'de, atamalar ise 17 Ekim 2023 tarihinde yapılacak ve sonuçlar, 'meb.gov.tr' adresinden duyurulacak.

BEDEN EĞİTİMİ SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU ŞARTLARI

1. Millî sporculardan;

a. Olimpiyat Oyunları veya Paralimpik Oyunlarda ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girmek,

b. Milli sporcu belgesine konu olan müsabakanın oynandığı tarihte olimpiyat oyunları programında yer alan spor dallarının Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında büyükler ve alt yaş kategorilerinde ilk üç dereceye girmek,

c. Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen yaz-kış gençlik olimpiyat oyunlarında ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girmek,

ç. Universiad Oyunları, Akdeniz Oyunlarında olimpik branşlarda ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girmek,

d. (b) maddesinde belirtilen yarışmalar ile bu yarışmalara ilişkin eleme müsabakaları ile eleme grup müsabakalarında takım sporlarında en az on kez ülkemizi temsil ederek milli sporcu belgesi almış olmak,

e. Deaflimpik Oyunlarında ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girmek,

f. Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler ve alt yaş kategorilerinde Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girmek şartlarından herhangi birisini sağlayanlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartların yanında;

2. Türk vatandaşı olmak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.)

3. Mezun olunan yükseköğretim programının, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına ilişkin 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararında belirtilen Beden Eğitimi alanına uygun olmak,

4. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına ilişkin 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararında Beden Eğitimi alanına kaynak gösterilen programlardan pedagojik formasyon eğitimi istenilenler için bu eğitimi başarıyla tamamlamış olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, atamalarının iptal edildiği veya sözleşmelerinin feshedildiği tarihten itibaren başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

8. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak şartları aranacaktır.