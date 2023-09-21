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ANADOLU JET PERSONEL ALIMI - AJET pilot ve kabin memuru arıyor! İşte şartlar

Türk Hava Yolları iştiraki olan Ajet personel alımı ilanı yayımladı. Yayımlanan ilanda, tecrübeli ve tecrübesiz kabin memuru, 2. pilot ve kaptan pilot alanlarında iş ilanı ve detayları paylaşıldı. Peki, Anadolu Jet personel alımı başvurusu nereden yapılır? Ajet kabin memuru ilanına nasıl başvurulur? Anadolu Jet kaptan alımı başvurusu nasıl yapılır?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 12:30 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 12:40
ANADOLU JET PERSONEL ALIMI - AJET pilot ve kabin memuru arıyor! İşte şartlar

Türk Hava Yolları alt markası uçuşlarını gerçekleştiren Anadolu Jet, yeni personelleri bünyesinde barındırmak için iş ilanı oluşturdu. Ajet, kabin memuru, tecrübeli kabin memuru, kaptan ve ikinci kaptan alımı gerçekleştirecek. Peki, Anadolu Jet personel alımı başvurusu nereden yapılır? Ajet kabin memuru ilanına nasıl başvurulur? Anadolu Jet kaptan alımı başvurusu nasıl yapılır?

ANADOLU JET PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Anadolu Jet tarafından oluşturulan ilan üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

TECRÜBESİZ KABİN MEMURU BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Nitelikler

  • T.C. vatandaşı olmak

  • 01/01/1983 ile 31/12/2003 tarihleri arasında doğmuş olmak

  • En az lise mezunu olmak

  • İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir)

  • Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

  • Daha önce THY A.O. ve THY A.O.'nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olmak

  • Daha önce THY A.O. veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak

  • Kadınlar için 160-180 cm, erkekler için 170-190 cm arası boya ve uygun boy-kilo oranına sahip olmak

  • AJet Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmamak (Bu konudaki görselimizi incelemek için lütfen tıklayınız. Beyaz renkli bölgelerde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmaması gerekmektedir.)

Sağlık Koşulları

  • Seçme süreçlerimizde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları talep edilecektir.

  • AJet işyeri hekimleri "İşe Giriş Muayenesi" sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene talep edebilir.

  • AJet belirlemiş olduğu işe giriş sağlık koşulları çerçevesinde (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına dair karar verme hakkına sahiptir.

  • İşe giriş muayenesi sırasında tıbbi özgeçmişi hakkında (ilaç kullanımı, ameliyat, doğumsal bozukluklar, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları, böbrek taşı, yaralanmalar vb.) doğru beyanda bulunmak adayların sorumluluğundadır.

Değerlendirme Süreçleri

  • Adaylar, beklenen nitelikleri karşılamaları halinde değerlendirme süreçlerine devam edebileceklerdir.

  • Kabin Memurluğu, üniforma kullanımı gerektiren bir meslek olup, AJet'te kabin ekibi üyeleri üniforma kurallarına uygun görev yapmakla yükümlüdür.

TECRÜBELİ KABİN MEMURU BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Nitelikler

  • T.C. vatandaşı olmak

  • 01/01/1983 ile 31/12/2003 tarihleri arasında doğmuş olmak

  • En az lise mezunu olmak

  • İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir)

  • Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

  • Daha önce THY A.O. ve THY A.O.'nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olmak

  • Daha önce THY A.O. veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak

  • Kadınlar için 160-180 cm, erkekler için 170-190 cm arası boya ve uygun boy-kilo oranına sahip olmak

  • En az 3 ay ticari bir havayolu şirketinde kabin memurluğu tecrübesine sahip olmak

  • AJet Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmamak (Bu konudaki görselimizi incelemek için lütfen tıklayınız. Beyaz renkli bölgelerde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmaması gerekmektedir.)

Sağlık Koşulları

  • Seçme süreçlerimizde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları talep edilecektir.

  • AJet işyeri hekimleri "İşe Giriş Muayenesi" sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene talep edebilir.

  • AJet belirlemiş olduğu işe giriş sağlık koşulları çerçevesinde (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir.

  • İşe giriş muayenesi sırasında tıbbi özgeçmişi hakkında (ilaç kullanımı, ameliyat, doğumsal bozukluklar, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları, böbrek taşı, yaralanmalar vb.) doğru beyanda bulunmak adayların sorumluluğundadır.

Değerlendirme Süreçleri

  • Adaylar, beklenen nitelikleri karşılamaları halinde değerlendirme süreçlerine devam edebileceklerdir.

  • İşe giriş seviyesi belirlenirken kabin memurluğu sektör tecrübesi göz önünde bulundurulacaktır.

  • Kabin amirliği tecrübesi olanlar ile 3 yıl ve üzeri kabin memurluğu tecrübesine sahip adaylar ihtiyaca göre kabin amirliği pozisyonu için değerlendirileceklerdir.

  • Kabin Memurluğu, üniforma kullanımı gerektiren bir meslek olup, AJet'te kabin ekibi üyeleri üniforma kurallarına uygun görev yapmakla yükümlüdür.

2. PİLOT BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYIN

PİLOT BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYIN

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