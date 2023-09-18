Haberler Haberler DİLEK TAŞI 2. BÖLÜM İZLE - Dilek Taşı son bölüm canlı izle

DİLEK TAŞI 2. BÖLÜM İZLE - Dilek Taşı son bölüm canlı izle

Dilek Taşı, Kanal D ekranlarında 14 Eylül Perşembe günü 'merhaba' dedi. 2. bölümüyle ekrana gelen dizide başrolleri Salih Bademci ve Hazal Subaşı paylaşırken Dilek Taşı, başarılı oyuncu kadrosuyla olduğu kadar etkileyici hikayesiyle de milyonları ekran başına kilitledi. İşte Dilek Taşı 2. bölüm ve yeni bölüm konusu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 23:30 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 10:16
DİLEK TAŞI 2. BÖLÜM İZLE - Dilek Taşı son bölüm canlı izle

Dilek Taşı, Kanal D'nin yeni sezon dizisi olarak ilk bölümüyle ekrana geldi. Daha ilk fragmanıyla tüm diziseverlerin dikkatini çeken Dilek Taşı'nın heyecanla beklenen 2. bölümü, 14 Eylül Perşembe günü seyircilerle buluştu. Kaçırmak istemeyenler arama motorlarında 'Dilek taşı 2. bölüm izle, Kanal D Dilek Taşı yeni bölüm izle, Dilek Taşı dizisi full izle' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar ve 2. bölüm konusu...

DİLEK TAŞI 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KANAL D Dilek Taşı izlemek için tıklayın

DİLEK TAŞI 2. BÖLÜM KONUSU

22 Eylül 2980 darbesi gerçekleşmiş, ülkede sıkı yönetim ilan edilmiştir. Mustafa adım adım idama gidiyordur. Cemre babasının ölüm haberinin gelebileceğini Ronalardan duyar. Acı içindeki küçük kız gözyaşları içinde kalmıştır. Ronaların küçük oğlu Sinan, Cemre'nin bu haline çok üzülür. Cezaevinde ise büyük bir isyan çıkar. Cezaevi yönetimi bu isyanı çok sert bir biçimde bastırır. İsyan çıkartan mahkumların Diyarbakır'a sürülmesine karar verilir. İdamları da orada gerçekleşecektir. Nakil sırasında çıkan arbede sonucunda ring aracı büyük bir kaza yapar. Mustafa ve birçok tutuklu firar eder. Mustafa'nın firar haberi Rona köşküne bomba gibi düşmüştür. Bu sırada köşkte Figen'in yaptığı cezaevi ziyareti duyulmuş ve ortalık iyice karışmıştır.

DİLEK TAŞI 2. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KANAL D Dilek Taşı izlemek için tıklayın

DİLEK TAŞI OYUNCULARI KİM?

  • Salih Bademci
  • Hazal Subaşı
  • Ozan Dolunay
  • Perihan Savaş
  • Özge Özberk
  • Teoman Kumbaracıbaşı
  • Elif Doğan
  • Çiçek Dilligil
  • Afra Karagöz

DİLEK TAŞI 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KANAL D Dilek Taşı izlemek için tıklayın

DİĞER
TÜRKİYE ARJANTİN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE || Filenin Sultanları sahada! 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri Türkiye Arjantin voleybol maçı hangi kanalda ve saat kaçta?
Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi: İsrail Başbakanı Netanyahu'yu kabul etti
F.Bahçe'de sakatlık derdine o yöntem de çare olamadı
G.Saray'da futbolculara dev prim!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman 2023 Eylül?
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak Eylül 2023?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
TRT Spor CANLI İZLE - TRT SPOR CANLI YAYIN (HD) CANLI MAÇ İZLE!
💰1 DOLAR KAÇ TL?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TÜRKİYE ARJANTİN MAÇI CANLI İZLE TÜRKİYE ARJANTİN MAÇI CANLI İZLE 06:03
Lewa 'dalya' dedi Lewa 'dalya' dedi 01:00
Stefan Kuntz kritik toplantı için İstanbul'da Stefan Kuntz kritik toplantı için İstanbul'da 00:22
PSG ikinci yarıda açıldı! PSG ikinci yarıda açıldı! 00:17
Celtic kızardı, Feyenoord kazandı! Celtic kızardı, Feyenoord kazandı! 00:17
Porto Shakhtar'ı 3'ledi! Porto Shakhtar'ı 3'ledi! 00:17
Daha Eski
Mucizevi gol! Lazio'yu kalecisi kurtardı Mucizevi gol! Lazio'yu kalecisi kurtardı 00:17
M. City Kızılyıldız'ı geriden gelip yendi! M. City Kızılyıldız'ı geriden gelip yendi! 00:17
Barcelona Antwerp'i farklı devirdi! Barcelona Antwerp'i farklı devirdi! 00:17
Milan ile Newcastle yenişemedi! Milan ile Newcastle yenişemedi! 00:17
Leipzig Devler Ligi'ne galibiyetle başladı! Leipzig Devler Ligi'ne galibiyetle başladı! 00:17
PSG ikinci yarıda açıldı! PSG ikinci yarıda açıldı! 00:14