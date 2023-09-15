ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULA 2023 - Özel Güvenlik Sınavı sonuçları açıklandı

Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi Sınavı'na (ÖGG) ait sınav talimatı geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Takvim doğrultusunda Temel Eğitim ve Özel Güvenlik Sınavı'nın (ÖGG) sonuçları 15 Eylül Cuma günü duyuruldu.

ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinde ilan ediliyor.

ÖGG SINAV SONUÇLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

ÖGG sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu girilerek öğrenilebilecek.