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ZONGULDAK MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK - SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Zonguldak Ereğli'de maden ocağında göçük meydana geldi. Olay yerine birçok polis ekibi, ambulans, UMKE, AFAD gibi kurtarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık Bakanlığı'ndan ölü ve yaralılar hakkında da açıklama geldi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 16:45
ZONGULDAK MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK - SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında eksi 450 kotunda tavan çökmesi sonucu göçük oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, UMKE, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan 4 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 1 işçi hayatını kaybetti, 6 işçi yaralı kurtarıldı.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Zonguldak Ereğli'de, kömür madeninde meydana gelen göçük sebebiyle, 1 kişi hayatını kaybetti. 6 yaralımız var. Yaralılar hastaneye nakledilmiş durumda. Ekiplerimiz ambulanslarla görev başında. Acımız büyük." ifadelerine yer verdi.

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