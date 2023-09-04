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İZMİR'DE DEPREM SON DAKİKA | İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Hangi illerden hissedildi?

AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre, 4 Eylül Pazartesi günü sabah saatlerinde İzmir'de bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı hakkında arama motorlarında 'İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? Hangi illerden hissedildi?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 13:00 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 14:39
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İZMİR'DE DEPREM SON DAKİKA | İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Hangi illerden hissedildi?

İZMİR'DE DEPREM SON DAKİKA | AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir'de korkutan bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar arama motorlarında 'Son dakika deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?' konuları araştırılıyor.

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD'ın verilerine göre saat 08.26'da Ege Denizi, Kuşadası açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı sarsıntı Kandilli Rasathanesi'nde ise yapılan revizenin ardından 3,8 olarak değiştirildi.

AFAD'ın bölgede mahalle ve köy muhtarlıklarını arayarak saha taramalarını başlattığı öğrenilirken sarsıntının ardından vatandaşlar, kendilerini sokağa attı.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Depremin ardından AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

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