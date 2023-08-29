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KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN 2023? GSB KYK Yurt Başvuru son gün ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

KYK yurt başvurularının 29 Ağustos 2023 tarihinde başlamasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda barınacak olan üniversite öğrencileri, sonuçlar hakkında araştırmalara başladı. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, başvuru kriterlerini sağlaması halinde cüzi miktarlarla barınma imkanı sunan KYK yurtları hakkında arama motorlarında araştırılan 'KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman 2023? GSB KYK Yurt Başvuru son gün ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 12:20 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 12:50
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN 2023? GSB KYK Yurt Başvuru son gün ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN 2023? | Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK yurt başvurularının 29 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla başladığını duyurdu. GSB yurtlarında barınmak isteyen üniversite öğrencileri, başvuruların başlamasının ardından 'KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman 2023? GSB KYK Yurt Başvuru son gün ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?' sorgulamaları yapıyor. İşte tüm merak edilenler...

GSB KYK YURT BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK yurtlarına başvuru tarihlerini 29 Ağustos - 2 Eylül 2023 olarak duyurdu. Bu kapsamda KYK yurtlarına başvurmak isteyen kişiler, işlemlerini en geç 2 Eylül 2023 Cumartesi günü, saat 23.59'a kadar tamamlamalıdır.

GSB KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB KYK yurt başvuru sonuçlarının ilan edileceğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Yurt başvuru sonuçlarının 4 Eylül 2023 Pazartesi gününden itibaren 1 hafta içinde açıklanması beklenirken konuya ilşkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

İlk kayıt ücreti ödendikten sonra yurt ücreti içinde bulunulan ayın son günü saat 23.00'e kadar ödenmelidir. Ancak yurtlarda barınan öğrencilere, eylül ayı yurt ücretlerini ödemeleri için süre verilir. Bu süre sonunda ödemelerini yapmayan öğrencilerin kayıtları silinir.

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