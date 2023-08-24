MALATYA'DA DEPREM SON DAKİKA | Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Hangi illerden hissedildi?

MALATYA'DA DEPREM SON DAKİKA | AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'da korkutan bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar sokağa dökülürken arama motorlarında 'Son dakika deprem mi oldu? Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?' konuları araştırılıyor.

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD'ın verilerine göre saat 08.35'te Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı sarsıntı Kandilli Rasathanesi'nin kayıtlarında ise 4,8 şiddetinde belirtildi.

MALATYA DEPREM HANGİ İLLERDEN HİSSEDİLDİ?

Çevre illerden de hissedilen depremin Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Adana'nın bazı ilçelerinden de şiddetli şekilde hissedildiği kaydedildi.

Zeminden 7 km uzaklıkta meydana gelen sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre kentte herhangi bir olumsuzluk olmadığı bildirilirken ilk açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde hasar alan ve ardından sık sık yüksek şiddette artçılarla sarsılan Malatya'da riskli binaların bu şiddetteki depremlerle de zarar görebilmesi ihtimaline karşın vatandaşlar, evlerine girmemeleri konusunda uyarıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

"Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35'de 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

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