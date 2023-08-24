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KYK BURS, KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN 2023? | KYK burs ve kredi ne kadar, kaç TL, başvuru şartları ne?

YKs tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen kredi ve burs araştırmaları hız kazandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen burs ve krediler hakkında arama motorlarında 'KYK burs, kredi başvuruları ne zaman 2023? KYK burs ve kredi ne kadar, kaç TL, başvuru şartları ne?' sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar ve tüm merak edilenleri haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 12:00 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 12:20
KYK BURS, KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN 2023? | KYK burs ve kredi ne kadar, kaç TL, başvuru şartları ne?

KYK BURS, KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN 2023? | YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye yeni başlayacak olan ya da ara sınıfa geçen ancak daha önce KYK kredi ve bursu almayan üniversite öğrencileri, kredi ve burslar hakkında araştırmalarına hız kazandırdı. Gençlik ve Spor Bakanlığı aracılığıyla, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine aylık olarak yapılan ödemelerle, üniversitelilere maddi destek sağlanırken kredi alan öğrencilerden, mezun olduktan sonra kendilerine verilen tutarın geri ödenmesi isteniyor. Peki KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, ne kadar, kaç TL, başvuru şartları ne? İşte merak edilenler...

KYK BURS, KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN 2023?

2023-2024 eğitim öğretim yılı KYK yurt ve burs başvuru tarihleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Öte yandan yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili gençler, YKS 2023 yerleştirme sonuçlarınız hayırlı olsun. Türkiye'nin dört bir yanındaki GSB yurtlarımız, gençlik merkezlerimiz, genç ofislerimiz ve spor tesislerimizle yanınızdayız.''

2022 KYK BURS, KREDİ VE YURT BAŞVURU TARİHLERİ NYDİ?

2022-2023 eğitim öğretim döneminde KYK kredi ve burs başvuruları 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı. KYK yurt başvuruları ise 24 Ağustos 2022 tarihinde başlamıştı. 2023-2024 eğitim dönemi başvurularına ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

KYK BURS VE KREDİ NE KADAR, KAÇ TL 2023?

2023 yılının Ocak ayından itibaren üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin 1250 TL olarak belirlenmişti. Üniversitelerin kapalı olduğu tatil dönemlerinde de Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs ödemesi yapılmaktadır. Bu yıl aynı tutarla başlayacağı tahmin edilen burs ve kredi ücretlerinin Ocak ayı itibarıyla zamlanması beklenmektedir. İşte 2023 Ocak ayından itibaren geçerli kredi ve burs tutarları:

KYK Lisans Kredisi/Bursu: 1250 TL

KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: 2500 TL

KYK Doktora Kredisi/Bursu: 3750 TL

GERİ ÖDEMESİZ KYK BURSU ŞARTLARI NEDİR?

  • Ön lisans öğrencileri,

  • Lisans öğrencileri,

  • İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

  • Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, (hazırlık sınıfında burs verilmez)

  • ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

  • Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

  • Burstan yararlanabilmektedir.

NOT: Bir öğrenci aynı anda hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

  • Başarısız olması,

  • Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

  • Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

  • Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

  • Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi,

  • Öğretim kurumunun kapatılması,

  • Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

  • Kesin hükümle mahkûm olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

KYK KREDİSİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

  • Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

  • Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

  • Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

  • Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi,

  • Öğretim kurumunun kapatılması,

  • Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

  • Kesin hükümle mahkûm olması hallerinde öğrencilerin öğrenim kredisi kesilmektedir.

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