Haberler Haberler ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER 19 - 22 AĞUSTOS | Peşin fiyatına 6 taksit imkanı! ŞOK haftanın indirimli ürünleri kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER 19 - 22 AĞUSTOS | Peşin fiyatına 6 taksit imkanı! ŞOK haftanın indirimli ürünleri kataloğu

ŞOK 19-22 Ağustos tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Mobilya ve teknolojik ürünlerin fiyatlarıyla dikkat çeken katalogda, bilgisayar kasaları, oyuncu klavye mouseları, monitörlerin yanı sıra yaşam ünitesi, dolap ve sehpalar da sizleri bekliyor. Üstelik peşin fiyatına 6 taksit imkanı sunan ŞOK'ta haftanın indirimli ürünleri kataloğunu haberimizde bulabilirsiniz.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 10:00
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER 19 - 22 AĞUSTOS | Peşin fiyatına 6 taksit imkanı! ŞOK haftanın indirimli ürünleri kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER 19 - 22 AĞUSTOS | ŞOK aktüel ürünler 19 - 22 Ağustos tarihleri arasında ŞOK Marketler'de sizi bekliyor. İsterseniz gidip görebileceğiniz, isterseniz CepteŞok indirerek sipariş verebileceğiniz ürünlerde ücretsiz kargo fırsatı ile birlikte garanti ve değişim, iade gibi seçenekler de ŞOK'ta alışverişi kolaylaştıran unsurlardan. Üstelik uygun fiyatlı ürünlerinin yanı sıra peşin fiyatına 6 taksit imkanı sunan ŞOK zincir marketlerinde bu haftanın indirimli ürünler kataloğunu sizler için derledik.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER 19 - 22 AĞUSTOS 2023

ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK mağazası hafta içi ve hafta sonu her gün saat 09.00'da açılmaktadır. Mağaza zincirlerinin kapanış saati ise 21.00'dir.

ŞOK MARKET HAKKINDA

Türkiye'nin 81 ilinde 10.281'i aşan mağazamız, 38 dağıtım merkezimiz ve 45.000'den fazla çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını "tek yerden" ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz.

Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz.

2015'in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında 699 adet, 2016'da 1.000 adet, 2017'de 1.100 adet, 2018'de 1.000 adet, 2019'da 851 adet, 2020'de 930 adet ve 2021'de 1.102 adet, 2022'de 1.034 yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.

Tüketici hafızasında tarihçesi olan ve geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markalara sahip çıkarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırdık. Köklü, nostaljik, marka algısı güçlü ve her biri kendi alanında yüksek bilinirliğe sahip bu özgün markaları, uygun fiyatlara müşterilerimize sunuyoruz.

Zengin ürün portföyümüzde özgün markalarımız ile ulusal markaları da bir arada bulundurarak, müşterimize daha çok seçenek sunuyoruz ve müşterilerimizin alışveriş ihtiyacının tamamına yakınını karşılıyoruz. Müşterilerimize uygun fiyatlarla kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünler sunuyoruz.

Sebze meyve alanındaki uzmanlığımız ile temin edilen mahsülleri "dağıtım merkezlerimizden mağazalarımıza" 24 saat içerisinde müşterilerimize en taze biçimde ulaştırıyoruz.

Kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde Türkiye'nin en önemli perakendecilerinden biriyiz. Müşterilerimize bu alanda geniş bir ürün çeşitliliği sunuyoruz.

Farklılaşmış iş modelimiz, "her gün düşük fiyat" politikamız ve farklı formattaki kampanyalarımızla müşterilerimize en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz.

DİĞER
Türkiye Azerbaycan voleybol maçı hangi kanalda? Filenin Sultanları CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye Azerbaycan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve şifresiz mi?
Bir skandal daha! CHP’li Başkan Özlem Çerçioğlu’nun hastane yolu inadının arkasından eşine ait arazi çıktı
F.Bahçeli yıldıza İtalyan kancası! Teklif...
F.Bahçe ve G.Saray yine karşı karşıya!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İSTANBUL BARAJLARI kritik seviyede!
İstanbul namaz vakitleri 2023
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
30. POMEM sınavı ne zaman 2023?
AÖF yaz okulu sınavı giriş belgesi 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçeli yıldıza İtalyan kancası! Teklif... F.Bahçeli yıldıza İtalyan kancası! Teklif... 07:53
Çarpıcı Buruk yorumu! "İşi geçen yıldan daha zor" Çarpıcı Buruk yorumu! "İşi geçen yıldan daha zor" 07:39
Serkan Asan Pendikspor'da! Serkan Asan Pendikspor'da! 06:05
Ziyech G.Saray için İstanbul'a geldi Ziyech G.Saray için İstanbul'a geldi 01:15
G.Saray Zaniolo'yu resmen açıkladı! G.Saray Zaniolo'yu resmen açıkladı! 01:15
12 Dev Adam finalde! 12 Dev Adam finalde! 01:15
Daha Eski
Ezeli rakiplere transferde kötü haber! Ezeli rakiplere transferde kötü haber! 01:15
G.Saray'dan Partey bombası! G.Saray'dan Partey bombası! 01:15
İki isme sert eleştiri! "Gezimeyi tercih ettiler" İki isme sert eleştiri! "Gezimeyi tercih ettiler" 01:15
Flaş yorum! "Tam bir ustalar geçidi" Flaş yorum! "Tam bir ustalar geçidi" 01:15
Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programı açıklandı! Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programı açıklandı! 01:15
F.Bahçe'de ayrılık! Bonservis bedeli... F.Bahçe'de ayrılık! Bonservis bedeli... 01:15