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LİSE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN 2023? | MEB lise kayıtları ne zaman başlayacak? | 2023-2024 LGS lise kayıt tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği LGS sınavının ardından tercih sonuçları açıklandı. İstediği liseye gidemeyen öğrencilere, ek tercih olarak da bilinen 2. tercih şansı verilirken lise kayıtlarının ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu. Peki lise kayıt tarihleri ne zaman 2023? MEB lise kayıtları ne zaman başlayacak? İşte 2023-2024 LGS lise kayıt tarihi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 11:51
LİSE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN 2023? | MEB lise kayıtları ne zaman başlayacak? | 2023-2024 LGS lise kayıt tarihi

LİSE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN 2023? | MEB tarafından düzenlenen LGS'de sınavın yapıması ve sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapan öğrenciler, tercih sonuçlarına da erişim sağladı. Öğrenim göreceği liseyi seçen adaylar, okullara kayıt yaptırmak için araştırmalara başladı. Peki lise kayıt tarihleri ne zaman 2023? MEB lise kayıtları ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

MEB LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında da lise kayıtlarının, yerleştirme sonuçlarına göre sistem tarafından otomatik yapılması bekleniyor. Ortaöğretime Geçiş, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre; Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları "açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç" sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

2023-2024 LGS LİSE KAYIT TARİHİ

YERLEŞTİRMEYE ESAS 1. NAKİL TERCİH: 24-28 Temmuz 2023

YERLEŞTİRMEYE ESAS 1. NAKİL SONUÇ: 31 Temmuz 2023

YERLEŞTİRMEYE ESAS 2. NAKİL TERCİH: 31 Temmuz - 4 Ağustos 2023

YERLEŞTİRMEYE ESAS 2. NAKİL SONUÇ: 7 Ağustos 2023

Merkezi sistem üzerinden yürütülen ana yerleştirme süreci, 7 Ağustos 2023'te tamamlanacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos 2023 tarihlerinde alınacak ve 18 Ağustos 2023'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

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