ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | MGÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi taban puanları 2023, MGÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 30/31 309,91 698.523

Geleneksel El Sanatları TYT 20/21 294,45 862.396