TARIM KREDİ'DE FİYATLAR YARI YARIYA | Ağustos indirimi başladı
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 17 Ağustos'a kadar geçerli olacak indirimleri yayımladı. Gıdadan temizlik malzemesine kişisel hijyenden temizlik malzemelerine aradığınız her şey, Tarım Kredi'de yüzde 50'ye varan indirimlerle sizi bekliyor. İşte Kooperatif Marketlerinde 1-17 Ağustos 2023 tarihlerinde geçerli indirimli ürünler listesi ve fiyatları...
Haberler HaberleriGiriş Tarihi: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 15:50Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 16:00