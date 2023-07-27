OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | OKÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi taban puanları 2023, OKÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
İlk ve Acil Yardım TYT 30/31 348,44 403.848
Fizyoterapi TYT 52/54 315,82 643.380
Eczane Hizmetleri TYT 30/31 300,87 791.309
Çocuk Gelişimi TYT 70/72 291,46 897.364
Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 284,78 979.450
Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 30/31 284,29 985.742
Laboratuvar Teknolojisi TYT 40/41 275,82 1.099.435
Elektrik TYT 50/52 271,04 1.167.751
Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 70/72 267,75 1.217.155
Yaşlı Bakımı TYT 50/52 264,63 1.265.026
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği TYT 30/31 263,79 1.278.139
Harita ve Kadastro TYT 60/62 262,54 1.298.131
Elektrik TYT 35/36 259,78 1.343.059
Sosyal Güvenlik TYT 40/41 258,75 1.360.124
Çevre Koruma ve Kontrol TYT 40/41 257,96 1.373.220
Makine TYT 50/52 254,16 1.438.483
Posta Hizmetleri TYT 60/62 252,81 1.462.072
Özel Güvenlik ve Koruma TYT 40/41 252,15 1.473.910
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi TYT 40/41 250,6 1.501.781
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 35/36 249,55 1.520.869
Raylı Sistemler İşletmeciliği TYT 40/41 242,33 1.659.044
Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 50/52 242,01 1.665.441
Bilişim Güvenliği Teknolojisi TYT 50/52 241,82 1.669.121
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 241,69 1.671.395
Makine TYT 30/31 240,48 1.695.909
Harita ve Kadastro (İÖ) TYT 40/41 240,39 1.697.659
İnternet ve Ağ Teknolojileri TYT 30/31 240,2 1.701.514
Elektronik Teknolojisi TYT 35/36 240,04 1.704.601
İşletme Yönetimi TYT 60/62 239,07 1.724.664
Posta Hizmetleri (İÖ) TYT 40/41 236,52 1.777.969
Tekstil Teknolojisi TYT 40/41 233,6 1.840.686
Kimya Teknolojisi TYT 40/41 233,4 1.845.081
Lojistik TYT 40/41 231,74 1.881.742
İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 231,44 1.888.442
Gıda Teknolojisi TYT 40/41 230,89 1.900.873
Dış Ticaret TYT 40/41 224,55 2.048.979
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 224,2 2.057.071
İşletme Yönetimi (İÖ) TYT 40/41 222,89 2.088.780
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 55/57 222,29 2.103.497
İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 40/41 219,92 2.161.702
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı EA 60/62 327,2 261.662
Yönetim Bilişim Sistemleri EA 60/62 299,15 415.659
Sosyal Hizmet EA 40/41 289,07 488.033
Sağlık Yönetimi EA 40/41 271,66 638.851
İşletme EA 40/41 243,57 958.886
Arkeoloji EA 20/21 242,76 969.594
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 240 1.006.266
Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 50/52 239,67 1.010.686
İktisat EA 40/41 233,46 1.096.010
Uluslararası İlişkiler EA 40/41 232,04 1.115.913
Bilgi ve Belge Yönetimi EA 50/52 227,1 1.186.242
Organik Tarım İşletmeciliği EA 25/26 227,04 1.187.180
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
Hemşirelik SAY 80/82 354,42 168.343
Bilgisayar Mühendisliği SAY 65/67 329,04 217.523
Ebelik SAY 65/67 323,9 229.209
Makine Mühendisliği SAY 20/2 306,89 273.160
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 30/11 299,37 295.464
Endüstri Mühendisliği SAY 20/9 298,25 299.047
Beslenme ve Diyetetik SAY 70/72 289,98 326.655
Matematik SAY 30/31 288,14 333.163
Biyoloji SAY 20/21 257,49 473.244
Gıda Teknolojisi SAY 30/31 198,48 1.087.969
Harita Mühendisliği SAY 20/— – —
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 50/52 336,09 157.972
İlahiyat SÖZ 80/82 317,78 242.612
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 298,73 362.988
İlahiyat (İÖ) SÖZ 60/62 292,83 406.669
Coğrafya SÖZ 40/41 277,62 534.809
Tarih SÖZ 60/62 261,13 696.759
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 50/52 256,15 750.366
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 10/10 246,62 856.869
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10/10 238,55 949.668
Rekreasyon Yönetimi SÖZ 40/41 220,44 1.152.982
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 60/62 350,74 42.000
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 60/62 346,15 43.736