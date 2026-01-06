TOKİ AĞRI KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ: TOKİ Ağrı kura sonuçları asil ve yedek isim listesi nereden öğrenilir?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
AĞRI TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Kura çekilişinin ardından asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, adaylar sonuçlarını aşağıdaki iki resmî kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmî İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr
e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.
TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ
500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yapılacak diğer illerin kura tarihleri ise şu şekilde:
7 Ocak: Batman – Iğdır
8 Ocak: Bitlis – Kars
9 Ocak: Muş – Ardahan
10 Ocak: Antalya – Bingöl
11 Ocak: Artvin – Tunceli
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hak sahibi olan vatandaşlar için taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden ay itibarıyla başlayacak. Ödeme planları ve sözleşme detayları TOKİ tarafından ayrıca duyurulacak.
