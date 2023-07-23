MİHRİBAN TÜRKÜSÜ SORUSU CEVABI | KPSS 2023 Mihriban türküsü sorusu gündem oldu! - KPSS 2023 LİSANS SORULARI

KPSS'ye giren milyonlarca aday tarafından mihriban türküsü ile ilgili soru araştırılmaya başladı. İşte KPSS 2023'ye damgasını vuran sorunun cevabı...

MİHRİBAN TÜRKÜSÜNÜN YAZARI KİM?

Mihriban türküsü uzun yıllardır ezbere bilinen eserlerden biridir. Eseri Musa Eroğlu kaleme almıştır.

MİHRİBAN TÜRKÜSÜNÜN SÖZLERİ NE?

Sarı saçlarına deli gönlümü

Bağlamışım, çözülmüyor, Mihriban

Mihriban

Ayrılıktan zor belleme ölümü, ölümü

Görmeyince sezilmiyor, Mihriban

Mihriban, Mihriban

Ayrılıktan zor belleme ölümü, ölümü

Görmeyince sezilmiyor, Mihriban

Mihriban, Mihriban

Yâr deyince kalem elden düşüyor

Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor

Şaşıyor

Lambada titreyen alev üşüyor, üşüyor

Aşk kâğıda yazılmıyor, Mihriban

Mihriban, Mihriban

Lambada titreyen alev üşüyor, üşüyor

Aşk kâğıda yazılmıyor, Mihriban

Mihriban, Mihriban

Tabiplerde ilaç yoktur yarama

Aşk deyince ötesini arama

Arama

Her nesnenin bir bitimi var ama, var ama

Aşka hudut çizilmiyor, Mihriban

Mihriban, Mihriban

Her nesnenin bir bitimi var ama, var ama

Aşka hudut çizilmiyor, Mihriban

Mihriban, Mihriban

MİHRİBAN TÜRKÜSÜ HİKAYESİ

Mihriban türküsü, büyük usta merhum Abdurrahim Karakoç tarafından kaleme alınmıştır. Söz konusu türkü, sanatçı Musa Eroğlu ile özdeşleşmiştir. Sonrasında ise Mahsun Kırmızıgül başta olmak üzere birçok sanatçı tarafından seslendirilmiştir. Türkünün hikayesi temel anlamda Abdurrahim Karakoç'un kavuşamadığı sevdiğine hitaben yazılmıştır. Daha doğrusu Abdurrahim Karakoç 1960 senesinde yaşadığı aşk acısını bu şiiri ile dile getirmiştir.

Mihriban türküsünün hikayesi Abdurrahim Karakoç'un köyünde başlar. Köye düğün için misafirler gelmiştir. Gelen misafirler arasında güzel bir kız vardır ve adı Mihriban'dır. O dönemde genç bir delikanlı olan Karakoç Mihriban'ı görür görmez ona aşık olur ve tanışır.

Mihriban kelime itibariyle merhametli ve şefkatli demektir. Mihriban kelimesinin anlamı tam da Onun sevdiği kızı tarif etmektedir. Kızın adı esasıdna Şehriban'dır. Fakat kızın güzelliği ve iyi kalpliliği nedeniyle Karakoç kıza bu ismi vermiştir. İlerleyen dönemde ikilinin aşkı daha da büyümüştür. Bir sabah Mihriban'ı görmek için köydeki eve giden Karakoç, Mihriban'ın ailesi ile birlikte köyden ayrıldığını öğrenir.