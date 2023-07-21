Haberler Haberler KPSS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ2023? KPSS sınavına girerken alınacaklar neler? | KPSS emanetçiler açık mı?

KPSS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ2023? KPSS sınavına girerken alınacaklar neler? | KPSS emanetçiler açık mı?

KPSS'ye girecek milyonlarca aday, sınava girmeden önce hazırlıklarını eksiksiz bir biçimde tamamlamak için araştırmalarına devam ediyor. KPSS'ye girerken yanına ne alması gerektiğini merak eden adaylar, KPSS'de kalem ve silgi verilip verilmeyeceğini de sorguluyor. Peki, KPSS'ye girerken nelere dikkat edilmeli? KPSS'ye girecek adaylar eşyalarını emanetçiye bırakabilecek mi, emanetçiler açık olacak mı? İşte 2023 KPSS'ye girecek adayların bilmesi gerekenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 19:50 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 20:20
KPSS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ2023? KPSS sınavına girerken alınacaklar neler? | KPSS emanetçiler açık mı?

KPSS'ye girerken alınması gerekenler ve eşyalarını emanetçiye bırakmak isteyenler için konuya ilişkin detaylar, milyonlarca aday tarafından araştırılmaya devam ediyor. KPSS 2023'te kalem ve silgi verilip verilmeyeceği, KPSS'ye girerken alınması gereken belgeler ve KPSS'ye girecek adaylar için sınav hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde...

2023 KPSS'DE EMANETÇİLER AÇIK OLACAK MI?

KPSS'de, sınav merkezlerinde emanetçiler açık olmayacak fakat sınav salonlarının dışında özel emanetçiler açık olabilir. Bu emanetçilere güvenip güvenmeme konusu kafalarda soru işaretleri oluştursa da, ÖSYM'de yer alan bilgilere göre; sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmadığından, adaylar bu yöntemi tercih edebilir. Bu nedenle adaylar, kılavuzda belirtilen yasaklı maddeleri sınav binalarına getirmemelidir.

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KPSS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavına girecek adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir.

KPSS'YE GİRERKEN SINAVDA GEREKLİ BELGELER NELER?

Adayların sınava girerken aşağıdakileri yanında bulundurmak zorundadır.

  • Sınava giriş belgesi
  • Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport
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SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR NEDİR?

  • Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,
  • Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
  • Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,
  • Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük,dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,
  • Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,
  • İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarlagelmeleri kesinlikle yasaktır.

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