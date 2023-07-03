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TAPUDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR | Noterde tapu devri nasıl yapılır? Noterde gayrimenkul satışı için gerekli evraklar neler?

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği tarafından yapılan yeni dönem ile tapu işlemlerinde yeni dönem başlıyor. Arsa, tarla, konut ve iş yeri gibi tüm taşınmazların satış işlemlerinin noterde yapılması için yapılan uygulama, 4 Temmuz Salı gününden itibaren hayata geçirilecek. Peki noterde tapu devri nasıl yapılır? Noterde gayrimenkul satışı için gerekli evraklar nelerdir? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2023 Pazartesi 13:37
TAPUDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR | Noterde tapu devri nasıl yapılır? Noterde gayrimenkul satışı için gerekli evraklar neler?

TAPUDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR | Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği iş birliğiyle hayata geçirilen yeni uygulamaya göre artık taşınmazların satış işlemleri noterlerde yapılabilecek. Hafta sonları da yapılabilecek işlemlerle vatandaşların hayatının kolaylaştırılması amaçlanırken arama motorlarında 'Noterde tapu devri nasıl yapılır? Noterde gayrimenkul satışı için gerekli evraklar neler?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

NOTERDE TAPU DEVRİ NASIL YAPILIR?

👉Taşınmazını satmak isteyen kişi, Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesindeki e-Başvuru sistemi üzerinden işlem yapmak istediği noterliği seçerek başvuruda bulunacak.

👉Noterlik tarafından, başvuranın taşınmazın hak sahibi olduğunun tespitinin ardından başvuru kabul edilerek işlem başlatılacak.

👉Başvurunun kabulüyle noter tarafından taşınmazla ilgili tapu kayıtları incelenecek, satış yapmaya engel durum olup olmadığı kontrol edilecek.

NOTERDE GAYRİMENKUL SATIŞI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

📜Taşınmazın satışına engel durum bulunmadığının belirlenmesiyle gerekli harç ve tapu döner sermaye hizmet bedelinin ödenmesi için ilgililerin cep telefonlarına mesaj gönderilecek.

📜Harç ve masrafların ödenmesinin ardından taraflar düzenlenen taşınmaz satış sözleşmesini imzalamak üzere noterliğe davet edilecek.

📜Sözleşmeler noter huzurunda alıcı ve satıcı tarafından imzalanacak. İmzalanan sözleşmeler sisteme kaydedilecek. Bunun ardından da sözleşmelerin Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemine elektronik ortamda gönderilmesiyle taşınmaz, tapu kütüğüne tescil edilecek.

📜Taşınmazın devri gerçekleştikten sonra düzenlenecek tapu ve diğer belgeler noter tarafından teslim edilecek.

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