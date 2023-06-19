2. ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SAAT KAÇTA? | 2023 Asgari Ücret Komisyonu Toplantısı saat kaçta başlıyor, bitiyor?

2. ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SAAT KAÇTA? | Ülkemizde 7 milyon asgari ücretli çalışanın yanı sıra enflasyona, pazar fiyatlarına ve zam oranlarına etkisi sebebiyle 85 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen asgari ücrette Temmuz zammı için geri sayım sürüyor. İşveren, işçi ve hükümet kanadından temsilcilerle oluşturulan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantı tarihini 19 Haziran Pazartesi olarak duyurdu. İşte toplantı saati ve merak edilenler...

2023 ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU TOPLANTISI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 19 Haziran 2023 Pazartesi günü saat 14.00'da 2. kez toplanacak. Toplantının bitiş saati henüz belli olmazken 13 Haziran'da yapılan birinci toplantı yaklaşık 1 saat sürmüştü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'un bir araya geleceği ikinci toplantıda rakam konuşulması beklendiğinden bu toplantının daha uzun süreceği tahmin ediliyor.

'TÜRKİYE YÜZYILINA YAKIŞIR RAKAM' TALEBİ

TÜRK-İş Heyeti Başkanı Veli Solak, ilk toplatının ardından yaptığı açıklamada yeni asgari ücret hakkında herhangi bir rakam konuşmadıklarını ifade ederek görüşmelerin bayram öncesinde bitmesini beklediklerini söyledi. Toplantıda işveren tarafını temsil eden TÜRK-İş Heyeti Başkanı Veli Solak, kamuoyuna yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

""Herhangi bir rakam konuşmadık. Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir rakam istiyoruz. Yeni toplantı yarın da olabilir başka zaman da. Bayramdan önce bitmesini bekliyoruz."

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİR?

Toplantılarda işçi ve işveren tarafı talep ve tekliflerini iletecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nunda işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci yer alacak. Komisyonun, ara zam miktarını Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından oluşacak 2023'ün ilk 6 aylık enflasyon rakamını da dikkate alarak belirlemesi bekleniyor. Asgari ücret belirlenirken Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2022 ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLMUŞTU?

2022 yılında yapılan ara zamda komisyon 3 kez toplanmış ve toplantıların ardından oy birliği ile karar verilmişti. Böylece 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olarak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi. Bu rakamla birlikte, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı.