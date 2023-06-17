YKS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ 2023? | YKS sınava girerken neler alınmalı? KPSS sınavında emanetçiler açık mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak milyonlarca aday, sınav öncesinde eksiksiz bir şekilde hazırlıklarını tamamlamak için araştırmalarına devam ediyor. Sınava girmeden önce neyin yanlarında bulunması gerektiğini merak eden adaylar, aynı zamanda YKS'de kalem ve silgi temin edilip edilmeyeceğini de sorgulamaya devam ediyor. YKS'ye girişte nelere dikkat etmek önemlidir? Adaylar eşyalarını emanetçilere bırakabilecek mi, emanetçilerin hizmet verme saatleri nelerdir? İşte 2022 YKS'ye girecek adayların bilmesi gerekenler...

2023 YKS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ?

YKS'nin ilk oturumu TYT ve ikinci oturumu AYT ile Dil sınavı YDT'ye girecek girecek adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler ve kağıdı sökülmüş su dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir.

2023 YKS'DE EMANETÇİLER AÇIK OLACAK MI?

YKS'de, sınav merkezlerinde emanetçiler açık olmayacak fakat sınav salonlarının dışında özel emanetçiler açık olabilir.

Bu emanetçilere güvenip güvenmeme konusu kafalarda soru işaretleri oluştursa da, ÖSYM'de yer alan bilgilere göre; sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmadığından, adaylar bu yöntemi tercih edebilir. Bu nedenle adaylar, kılavuzda belirtilen yasaklı maddeleri sınav binalarına getirmemelidir.

YKS'YE GİRERKEN SINAVDA GEREKLİ BELGELER NELER?

Adayların sınava girerken aşağıdakileri yanında bulundurmak zorundadır.

Sınava giriş belgesi

Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport

SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR NEDİR?