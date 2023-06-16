Haberler Haberler 💰1 DOLAR KAÇ TL? | 16 Haziran 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰1 DOLAR KAÇ TL? | 16 Haziran 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 16 Haziran Cuma 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 13:10 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 13:20
💰1 DOLAR KAÇ TL? | 16 Haziran 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

16 HAZİRAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 16 Haziran 2023 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 23,65 (Alış) - 23,69 (Satış)

EURO: 25,91 (Alış) - 25,92 (Satış)

STERLİN: 30,20 (Alış) - 30,35 (Satış)

1 DOLAR = 23,69 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉16 Haziran Cuma 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.494,49

Gram altın satış: 1.494,74

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.393,00

Çeyrek altın satış: 2.439,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.787,00

Yarım altın satış: 4.879,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 9.514,00

Tam altın satış: 9.713,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 9.776,00

Cumhuriyet altını satış: 9.924,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.780,00

Ata altın satış: 9.966,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 16 Haziran Cuma günü saat 12.06 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Son dakika haberi: Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesindeki flaş detay! Süper Lig devine doğru geliyor...
Müge Anlı kardeşiyle evlenen karısına kurduğu o cümleleri duyunca Ayhan Sarıkaya'yı stüdyodan kovdu: "Alalım arkadaşı dışarıya, tanıştığıma memnun olmadım"
Timur'a önerilen o isim ortaya çıktı!
G.Saray'da flaş ayrılık! Eski takımına dönüyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Van'da korkutan deprem!
YKS 2024 ne zaman, hangi tarihte?
YKS, TYT, AYT, YDT AÇILIMI NEDİR?
YKS'YE GİRMEDEN ÖNCE NELER YAPILMALI?
TRT 1 CANLI İZLE 📺
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çifte transfer bombası! Böyle duyurdular Çifte transfer bombası! Böyle duyurdular 13:08
Timur'a önerilen o isim ortaya çıktı! Timur'a önerilen o isim ortaya çıktı! 12:38
Beşiktaşlıları kızdıracak transfer hamlesi! Güneş'in gözdesi... Beşiktaşlıları kızdıracak transfer hamlesi! Güneş'in gözdesi... 12:34
Göztepe Southampton'la karşılaşacak! Göztepe Southampton'la karşılaşacak! 12:21
Letonya - Türkiye maçı saat kaçta? Letonya - Türkiye maçı saat kaçta? 12:14
Kosova - Romanya maçı saat kaçta? Kosova - Romanya maçı saat kaçta? 11:59
Daha Eski
Beyaz Rusya - İsrail maçı saat kaçta? Beyaz Rusya - İsrail maçı saat kaçta? 11:57
Andorra - İsviçre maçı saat kaçta? Andorra - İsviçre maçı saat kaçta? 11:53
G.Saray tercihini böyle değerlendirdi! Flaş sözler G.Saray tercihini böyle değerlendirdi! Flaş sözler 11:52
Biraz daha istikrar! Biraz daha istikrar! 11:51
San Marino - Kazakistan maçı saat kaçta? San Marino - Kazakistan maçı saat kaçta? 11:50
Danimarka - Kuzey İrlanda maçı saat kaçta? Danimarka - Kuzey İrlanda maçı saat kaçta? 11:46