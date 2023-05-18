💰1 DOLAR KAÇ TL? | 18 Mayıs 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

18 MAYIS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 18 Mayıs 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 19,7853 (Alış) - 19,7899 (Satış)

EURO: 21,3978 (Alış) - 21,4228 (Satış)

STERLİN: 24,5412 (Alış) - 24,6643 (Satış)

1 DOLAR = 19,78 TL

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👉18 Mayıs Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.256,50

Gram altın satış: 1.256,71

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.213,00

Çeyrek altın satış: 2.274,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.440,00

Yarım altın satış: 4.562,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.854,00

Tam altın satış: 9.096,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 9.045,00

Cumhuriyet altını satış: 9.181,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.125,00

Ata altın satış: 9.343,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 18 Mayıs Perşembe günü saat 12:10 itibarıyla alınmıştır.