Haberler Haberler 💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! 13 Mayıs Cumartesi 2023 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! 13 Mayıs Cumartesi 2023 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, 13 Mayıs Cumartesi akşamı yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '13 Mayıs Cumartesi' Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Büyük ikramiyenin 180 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde....

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 21:45
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! 13 Mayıs Cumartesi 2023 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 13 Mayıs Cumartesi akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 13 Mayıs Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 13 Mayıs Cumartesi 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...

13 MAYIS CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 13 Mayıs Cumartesi akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.

İŞTE SONUÇLAR:

25-49-66-80-81-88 Joker: 55 SüperStar: 90

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