Haberler Haberler 💰1 DOLAR KAÇ TL? | 5 Mayıs 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰1 DOLAR KAÇ TL? | 5 Mayıs 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 5 Mayıs Cuma 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 13:50 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 14:00
💰1 DOLAR KAÇ TL? | 5 Mayıs 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

5 MAYIS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 5 Mayıs 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 19,49 (Alış) - 19,50 (Satış)

EURO: 21,51 (Alış) - 21,52 (Satış)

STERLİN: 24,51 (Alış) - 24,63 (Satış)

1 DOLAR = 19,50 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉5 Mayıs Cuma 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.277,16

Gram altın satış: 1.277,34

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.227,00

Çeyrek altın satış: 2.275,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.495,00

Yarım altın satış: 4.578,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.901,00

Tam altın satış: 9.055,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 9.139,00

Cumhuriyet altını satış: 9.277,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.133,00

Ata altın satış: 9.385,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 5 Mayıs Cuma günü saat 13.17 itibarıyla alınmıştır.

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