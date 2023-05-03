Chris Singleton kimdir? Kaç yaşında? Nereli? | Anadolu Efes'in yıldızı Chris Singleton'ın biyografisi

CHRİS SİNGLETON KİMDİR? - Anadolu Efes forması giyen ABD doğumlu yıldız basketbolcu Chris Singleton, geçirdiği kalp krizi sonrası sporseverler tarafından merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Sağlık durumu merak konusu olan Chris Singleton'ın yaşamı, kariyeri, özellikleri merak ediliyor. Peki, Chris Singleton kimdir? Kaç yaşında? Pozisyonu ne? Hangi takımlarda forma giydi? İşte Chris Singleton hakkında detaylı bilgiler...

CHRIS SINGLETON KİMDİR?

2008-2011 yılları arasında Florida State Üniversitesi'nde oynayan Chris Singleton, 2011 NBA Draftinde Washington Wizards tarafından seçildi. 2013-14 sezonuna kadar burada görev yapan Singleton, 2014-15 sezonunda ilk yurtdışı deneyimini yaşamak için Çin'in Dragons Nanjing ekibinin yolunu tuttu. Ocak 2015'te NBDL'in Oklahoma City Blue takımına geçen Amerikalı oyuncu, 2015-16 sezonunda Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımının formasını giydi. Mayıs 2016'da yeniden Çin'e giden başarılı oyuncu sezonu Anhui Wenyi takımında tamamladı. 2016-17 sezonunda Yunanistan'ın Panathinaikos takımına transfer olan Singleton, burada iki sezon görev yaptıktan sonra 2018-19 sezonunu İspanya'nın Barcelona takımında tamamladı. Singleton, 2019-20 sezonu başında Anadolu Efes'e dahil oldu.



2016-17 ve 2017-18 sezonlarında Panathinaikos forması ile Yunanistan Şampiyonluğu yaşayan Singleton, 2017'de Yunanistan Kupası sevinci yaşadı. 2016-17 sezonunda Yunan Ligi'nin en yüksek verimlilik puanı toplayan oyuncusu olan Chris Singleton, 2017 ve 2018 yıllarında Yunan Ligi'nin en iyi beşine seçildi. Amerikalı oyuncu, geçtiğimiz sezon Barcelona forması ile İspanya Kupası sevinci yaşadı. Singleton, 2019-20 sezonu başında Anadolu Efes ile Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı. Başarılı oyuncu 2020-21 sezonunda Anadolu Efes formasıyla birlikte Turkish Airlines Euroleague şampiyonluğu ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu yaşadı.



Turkish Airlines Euroleague'de geçtiğimiz sezon Anadolu Efes forması ile 41 karşılaşmada 22:01 dakika ortalama süre alan Singleton, maç başına 6,1 sayı, 3,8 ribaunt ve 0,6 asist ortalamaları ile mücadele etti.



ING Basketbol Süper Ligi'nde ise geçtiğimiz sezon 19 maça çıkan başarılı oyuncu, maç başına 23:36 dakika süre alarak 9,4 sayı, 4,3 ribaunt ve 1,2 asist ortalamaları ile mücadele etti.