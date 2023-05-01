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MEB ATAMA TERCİH EKRANI e-DEVLET 2023 | MEB 45 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman? - Branş dağılımı ve kontenjanlar

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 45 bin öğretmen ataması müjdesinin ardından sınav sürecini tamamlayan öğretmen adayları, tercihler için geri sayıma başladı. Büyük çoğunluğu deprem bölgesinde görevlendirilecek olan 45 bin sözleşmeli öğretmenin atamasına ilişkin takvim MEB tarafından paylaşılırken tercih yapacak adaylar arama motorlarında 'MEB atama tercih ekranı 2023, MEB 45 bin sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman başlıyor, tercih tarihleri, branş dağılımı ve kontenjanlar nedir?' sorularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 10:00 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 10:20
MEB ATAMA TERCİH EKRANI e-DEVLET 2023 | MEB 45 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman? - Branş dağılımı ve kontenjanlar

MEB 45 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI | Milli Eğitim Bakanlığı'nın çoğunluğu deprem bölgesinde görevlendirilmek üzere 45 bin öğretmenin atanacağı müjdesinin ardından sözlü mülakat sürecini tamamlayan adaylar tercih yapmak için geri sayıma başladı. 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen mülakatların ardından sınav sonuçları 18 Nisan'da kamuoyuna duyuruldu. Sınavda başarılı olan adaylar, tercih işlemleri için araştırmalara başlarken MEB 45 bin sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman başlıyor, tercih tarihleri, branş dağılımı ve kontenjanlar nedir? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

MEB 45 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? TERCİH TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023 öğretmenlik atama takvimi sonrasında, tercih tarihleri belli oldu.

Buna göre; Adayların atama tercihleri 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları 8 Mayıs'ta duyurulacak. Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.

2023 e-DEVLET MEB ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN

MEB 45 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLAR

  • Sınıf öğretmenliği: 7 bin 878
  • Rehberlik: 3 bin 604
  • Okul öncesi öğretmenliği: 3 bin 269
  • İlköğretim matematik öğretmenliği: 2 bin 656
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği: 2 bin 604

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağına işaret eden Özer, bu kapsamda en fazla atama yapılacak beş alana ilişkin şu bilgileri vermişti;

"45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı."

2023 MEB ATAMA TAKVİMİ

👉Atama Tercihlerinin Alınması: 2-6 Mayıs 2023

👉Atama Sonuçlarının Açıklanması 8 Mayıs 2023

👉Göreve Başlama 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren

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