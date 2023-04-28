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KOCAELİ TOKİ ARSA SONUÇ - TOKİ Kocaeli arsa kura çekiliş sonuçları 28 Nisan | TOKİ Kocaeli arsa kazananlar isim listesi

KOCAELİ TOKİ ARSA SONUÇ - Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ İlk Evim Müstakil ve Müşterek Arsa projesi kapsamında kura çekilişleri kaldığı yerden devam ediyor. 28 Nisan'da Kocaeli Kandıra, Körfez ilçelerinde yapılacak arsa çekilişlerinde kazanların isimleri de belli oluyor. İşte arama motorlarında araştırılan Kocaeli TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları, TOKİ Kocaeli müstakil arsa kura çekiliş sonuçları | İlk Evim İlk Arsa Kocaeli kazananlar isim listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 08:47
KOCAELİ TOKİ ARSA SONUÇ - TOKİ Kocaeli arsa kura çekiliş sonuçları 28 Nisan | TOKİ Kocaeli arsa kazananlar isim listesi

Kocaeli TOKİ ARSA SONUÇ 26 NİSAN | TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişleri, Kahramanmaraş merkezli depremle birlikte verilen aranın sona ermesiyle arsalar için devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk Arsam projesi kapsamında 28 Nisan Cuma günü Kocaeli Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka ilçeleri arsa kurası yapılıyor. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında 'Kocaeli TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları, TOKİ Kocaeli müstakil arsa kura çekiliş sonuçları | İlk Evim İlk Arsa Kocaeli TOKİ kazananlar isim listesi' konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

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TOKİ ARSA GERİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Proje kapsamında iki çeşit arsa yer alıyor: Müstakil arsa ve müşterek arsa.

Müstakil konutların yapılacağı arsalar, yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 ile 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare arasında değişecek.

Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak.

İkinci seçenek ise hisseli parseller (müşterek arsa) olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500'den başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak.

Kocaeli TOKİ ARSA KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

TOKİ İLK EVİM ARSA KAÇ TAKSİT YAPILACAK?

Piyasa fiyatının altında, yüzde 30 indirimle satılacak arsalar, 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde sunulacak. Arsalar, elektrik, su altyapıları tamamlanmış, imar planı yapılmış ve inşaat yapmaya hazır şekilde vatandaşa teslim edilecek.

Piyasa fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yapılan işyerleri 350 bin liradan başlayan fiyat ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle satışa sunuluyor.

En büyük işyerinin fiyatı 1 milyon 300 bin liraya çıkacak ve 9 bin 750 lira taksitle ödeme imkânı sağlanacak. Bedelin yüzde 10'u peşin alınacak. Kalan borç, 120 ay vade ile ödenecek. 6 aylık dönemlerde memur maaşı artış oranında artış uygulanacak.

TOKİ taksitleri 6 ayda bir zamlanacak.

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