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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2431 personel alımının bu hafta içerisinde başlayacağını, personel alımının KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacağını bildirdi. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, branş dağılımı ve kontenjanları da belli oldu. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 19:00 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 19:30
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru detayları ilgili internette sıkça arama yapılıyor.

Bakan Derya Yanık, konu ile ilgili yaptığı açıklamada KPSS şartlı 2431 personelin işe alınacağını bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve kontenjanları, başvuru şartları yayımlanan kılavuz ile belli oldu. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 bin 431 sözleşmeli personel alım ilanının Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yeni çalışma arkadaşlarımız için başvuru süreci başlıyor. Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 bin 431 sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı" ifadeleri kullanıldı. Başvuruların 28 Nisan-08 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.

PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI 2023 NASIL OLACAK?

2431 personelin alınacağı Aile ve Sosyal hizmetler Bakanlığı için kontenjan ayrılan branşlar; aile sosyal destek personeli, sosyal çalışmacı, psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, öğretmen, avukat, hemşire, diğer sağlık personeli, büro personeli, tekniker, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi, yurt yönetim personeli ve destek personeli (Engelli, Yaşlı, Çocuk Bakımı)

GENEL ŞARTLAR

1- Kontenjanlarda belirtilen konulara ilişkin meslek dallarında yükseköğrenimi bitirmiş ve bu meslekte adaylık dâhil en az üç yıl çalışmış olmak.

2-Birim amirinin olumlu görüşünü almış olmak.

3-Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak.

4-Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5- Kontenjanın kullanılacağı yılın son günü itibarıyla, Dışişleri Bakanlığının bildirimi üzerine uluslararası kurum kuruluşlara gönderilecekler ile öğrenim veya ihtisas yapacak Devlet memurları için 40, diğerleri için 50 yaşını tamamlamamış olmak.

6- Daha önce yurt içinde aynı konuda veya yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak.

7- Hastalık sebebiyle eğitim veya öğrenimini gerçekleştiremeyeceği genel hükümler çerçevesinde hastalık raporuyla tespit edilenler hariç, bu Yönetmelik hükümlerine göre geri çağrılmamış olmak.

8- Lisansüstü öğrenim için gönderileceklerin İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puana denk bir puana sahip olmaları şarttır.

7- Hastalık sebebiyle eğitim veya öğrenimini gerçekleştiremeyeceği genel hükümler çerçevesinde hastalık raporuyla tespit edilenler hariç, bu Yönetmelik hükümlerine göre geri çağrılmamış olmak.

8- Lisansüstü öğrenim için gönderileceklerin İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puana denk bir puana sahip olmaları şarttır.

9- Yurtdışına gönderileceklerin yabancı dil bilgisi düzeyini gösterir başarı belgelerinin, kurumlarınca kendilerine bildirilen son başvuru tarihinden önceki 2 yıl içinde alınmış olması gerekmektedir. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca yabancı dil eşdeğerliliğinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca belirlenen eşdeğerlik tablosu esas alınmaktadır.

10- Bu Yönetmelik hükümlerine göre yurtdışına gönderilenler yurtdışında kaldıkları sürenin iki katı kadar, kurumlarına mecburi hizmet görmekle yükümlüdürler. Evvelce yüklendiği mecburi hizmeti tamamlamadan, Yönetmeliğe göre yurtdışına gönderilenlerin, eski hükümlülüklerinin artan kısmı yenisine eklenir.

11- Yurtdışına gönderilen Devlet memurları, tabi tutuldukları program sürelerinin bitiminde yol süreleri hariç olmak üzere, (15) gün içinde görevlerine dönerler. Bu sürenin bitiminde , özürsüz olarak görevlerine başlamayanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

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