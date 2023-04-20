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GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA 20 Nisan 2023? | Güneş tutulması kaçta başlayacak, ne kadar sürecek? Türkiye'den izlenebilecek mi?

Ay'ın Dünya'ya göre güneşin önüne geçmesi sonucu yaşanan bir doğa olayı olan Güneş Tutulması, bu yıl ilk kez, 20 Nisan 2023 tarihinde gözlenecek. Dünyada milyonlarca insanın özel ilgi duyduğu, astrolojik olaylar ve burçlara etkilerinin yanı sıra gözlemlenebilen bu doğa olayı hakkında arama motorlarında 'Güneş tutulması saat kaçta 20 Nisan 2023? Güneş tutulması kaçta başlayacak, ne kadar sürecek? Türkiye'den izlenebilecek mi?' soruları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 07:50
GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA 20 Nisan 2023? | Güneş tutulması kaçta başlayacak, ne kadar sürecek? Türkiye'den izlenebilecek mi?

GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA 20 Nisan 2023? | 20 Nisan 2023 Perşembe günü gerçekleşen yılın ilk güneş tutulması, 29 derece Koç burcunda yaşanacak. Astroloji meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği tutulma hibrit olarak yaşanacak. Bazı ülkelerden gözlemlenebilecek olan ve gökbilimcileri heyecanlandıran doğa olayı hakkında Güneş tutulması saat kaçta 20 Nisan 2023? Güneş tutulması kaçta başlayacak, ne kadar sürecek? Türkiye'den izlenebilecek mi? soruları en çok merak edilenler listesinde yerini aldı. İşte detaylar...

20 NİSAN GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Bu yılın en önemli gök olaylarından birisi olan yılın ilk güneş tutulması, 20 Nisan 2023 Perşembe günü meydana gelecek. 29 derece Koç burcunda gerçekleşecek olan Güneş tutulması, saat 06.13'te başlayacak. Bazı kaynaklarda ise saat 07.12'de başlayacağı söylenen güneş tutulması, ülkemizden görülemeyecek.

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20 NİSAN GÜNEŞ TUTULMASI NE KADAR, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Yer üzerinde belli bir yerde tutulma süresi en fazla 270:30=9 dakika olur. Halkalı tutulma ise en fazla 11 dakika sürer.

20 NİSAN GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

20 Nisan Perşembe günü meydana gelecek olan tutulma Türkiye'den görülemeyecek. 2023'te meydana gelecek olan Hibrit tutulma 2031 yılına kadar bir daha görülemeyecek.

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