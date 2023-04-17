💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! 17 Nisan Pazartesi 2023 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '17 Nisan Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 17 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekilecek? Büyük ikramiyenin 157 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 17 Nisan Pazartesi akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 17 Nisan Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 17 Nisan Pazartesi 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...

17 NİSAN PAZARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 17 Nisan Pazartesi akşamı saat 22.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.

17 NİSAN PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUCU

5-6-18-25-48-72 Joker: 2 SüperStar: 70

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