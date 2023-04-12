💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 12 Nisan 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

12 NİSAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 12 Nisan 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 19,31 (Alış) - 19,32 (Satış)
EURO: 21,11 (Alış) - 21,13 (Satış)
STERLİN: 23,90 (Alış) - 24,02 (Satış)
1 DOLAR = 19,32 TL
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👉12 Nisan Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.248,47
Gram altın satış: 1.248,68
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.093,00
Çeyrek altın satış: 2.110,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 4.187,00
Yarım altın satış: 4.220,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 8.348,00
Tam altın satış: 8.409,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 8.524,00
Cumhuriyet altını satış: 8.653,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 8.574,00
Ata altın satış: 8.626,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 12 Nisan Çarşamba günü saat 13.06itibarıyla alınmıştır.