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DUHA (KUŞLUK) NAMAZI NASIL KILINIR? | Duha namazı ne zaman kılınır, kaç rekat kılınır? - İşrak Duha Kuşluk namazı kılınışı Diyanet

Öğle namazından sonra kılınan nafile bir namaz olan Duha namazı, kuşluk namazı olarak da bilinir. Sevap kazanmak, günahları affettirmek, manevi huzur ve ferahlık elde etmek gibi birçok faydası olduğuna inanılan bir ibadet olan Duha namazı hakkında arama motorlarında 'Duha (kuşluk) namazı nasıl kılınır? Duha namazı ne zaman kılınır, kaç rekat kılınır? - Duha Kuşluk namazı kılınışı Diyanet' konuları araştırılıyor. Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 11:34
DUHA (KUŞLUK) NAMAZI NASIL KILINIR? | Duha namazı ne zaman kılınır, kaç rekat kılınır? - İşrak Duha Kuşluk namazı kılınışı Diyanet

DUHA (KUŞLUK) NAMAZI NASIL KILINIR? | Nafile namazı olan ve Müslümanlara farz kılınmamakla birlikte günahlardan arınmak ve ibadet etmek amacıyla kılınan Duha, kuşluk diğer adıyla İşrak namazı, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kuşluk vakti denilen, güneşin doğuşundan öğleye kadar olan süreyi kapsayan zamanda kılınan Duha namazı hakkında arama motorlarında 'Duha (kuşluk) namazı nasıl kılınır? Duha namazı ne zaman kılınır, kaç rekat kılınır? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

DUHA NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Duha namazı aynı zamanda kuşlık namazı olarak da bilinir. Güneşin bir mızrak boyu yükselmesinden, yani Güneş doğduktan 45 dakika sonra başlar, öğle namazına 45 dakika kalıncaya kadar devam eder.

DUHA NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?

Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 78-83).

DUHA NAMAZI NASIL KILINIR? DUHA KUŞLUK NAMAZI KILINIŞI DİYANET

İşrak veya duhâ namazı; güneşin doğup ufukta beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesi ile kerâhet vakti çıktıktan sonra yani güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vaktinde kılınır. Bir hadis-i kutsîde bu namazın faziletine işaretle şöyle buyurulur:

"Ey Âdemoğlu, gününün ilk vakitlerinde benim için dört rekât nafile kılmaktan acizlik gösterme ki, günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim." (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 12)

En az iki rekât olarak kılınabileceği de söylenmiştir. Bu namazda iki rekâtta bir selam vermek daha sevaptır.

Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 395).

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