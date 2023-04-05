Haberler Haberler TUS GİRİŞ BELGESİ SORGULA 2023 | ÖSYM TUS sınav giriş belgesi - TUS sınav yeri öğrenme ve sorgulama ekranı 2023

TUS GİRİŞ BELGESİ SORGULA 2023 | ÖSYM TUS sınav giriş belgesi - TUS sınav yeri öğrenme ve sorgulama ekranı 2023

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ertelenmişti. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada TUS giriş belgelerinin adayların erişimine açıldığı bilgisi verildi. Duyurunun ardından arama motorlarında 'TUS GİRİŞ BELGESİ SORGULA 2023, ÖSYM TUS sınav giriş belgesi ve TUS sınav yeri öğrenme ve sorgulama ekranı 2023 sorgulamaları yapılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 15:30 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 15:30
TUS GİRİŞ BELGESİ SORGULA 2023 | ÖSYM TUS sınav giriş belgesi - TUS sınav yeri öğrenme ve sorgulama ekranı 2023

TUS GİRİŞ BELGESİ SORGULA 2023 | Kahramanmaraş'ta meydana gelen asrın felaketinin ardından 26 Mart'tan 15 Nisan'a ertelenen Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) için sınav giriş belgeleri yayınlandı. ÖSYM tarafından yapılan bilgilendirmede, TUS adaylarının 5 Nisan 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile TUS giriş belgesine ulaşabilecekleri kaydedildi.

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ÖSYM TUS sınav giriş belgesini yayımladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2023-TUS 1. Dönem Sınavı ile 2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Sınavı: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

15 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ile 2023 Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 05 Nisan 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

DİKKAT!

15 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-TUS (1. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ile 2023-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) 1. Aşama sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

15 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-TUS (1. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ile 2023-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) 2. Aşama sınavı için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

YENİ TUS TARİHİ BELLİ OLDU MU? ERTELENEN TUS NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TUS'un ertelendiği mesajında yeni tarihi de paylaştı. Bu kapsamda yeni sınav tarihleri şöyle:

📌TIPTA UZMANLIK SINAVI: 15 Nisan 2023

📌TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI: 4 Haziran 2023

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