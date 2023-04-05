AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN 2023? | İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yeni vize tarihleri - AUZEF sınavları online mı?

AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN 2023? | İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, bahar dönemi sınav tarihlerinde değişikliğe gitti. Yapılan bir duyuru ile sınav tarihleri bildirilirken bu duyurunun ardından arama motorlarında 'AUZEF vize sınavları ne zaman? AUZEF sınavları online mı? İşte İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize tarihleri ve 2023 bahar yarıyılı akademik takvimi' konuları, en sık araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte detaylar...

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YENİ VİZE TARİHLERİ

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yapıan resmi açıklamada, 31 Mart tarihinde Üniversite Senatosu tarafından alınan kararla, 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerin sınav tarihlerinde değişiklik yapıldığı kaydedildi. Bu kapsamda, 3 Nisan Pazartesi tariihinden itibaren öğrencilerde devam şartı aranmaksızın, derslerin yüz yüze ve uzaktan yapılabileceği, ara sınavların ise derslerin öğretim elemanı tarafından belirlenmek üzere açık uçlu, çoktan seçmeli veya ödev/proje teslimi olarak yapılabileceği aktarıldı.

İstanbul Üniversitesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, vize sınavlarının tarihi 29 Nisan - 6 Mayıs arası olarak ilan edildi. Açıkalmada şu ifadelere yer verildi:

"Üniversite Senatosu'nda alınan karar çerçevesinde İÜ AUZEF 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı Ara Sınavı (Vize) 29 Nisan - 06 Mayıs 2023 tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılacaktır."

AUZEF SINAVLARI ONLİNE MI?

Üniversite'ten konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Değerli Öğrencilerimiz,

Bugün yapılan Üniversite Senatosu'nda alınan karar çerçevesinde İÜ AUZEF 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı Ara Sınavı (Vize) 29 Nisan - 06 Mayıs 2023 tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılacaktır."

AUZEF 2023 BAHAR YARIYILI AKADEMİK TAKVİM VE SINAV TARİHLERİ

📌Ara Dönem (Vize) Sınavları: 29 Nisan - 6 Mayıs 2023

📌Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları): 10 Haziran - 11 Haziran 2023

📌Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları): 22 Temmuz - 23 Temmuz 2023

📌Mezuniyete Üç Ders Sınavı: 2 Eylül 2023