ATA AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI 2023 | Atatürk Üniversitesi BÜT sınavı giriş ekranı - AÖF bütünleme sınav takvimi

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınavları 29 Mart tarihi itibarıyla başladı. 9 Nisan Pazar gününe kadar sürecek olan sınavlarla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Online olarak yapılacak sınavlar ATA AÖF internet sitesinden gerçekleştirilecek. İşte arama motorlarında sorgulanan ' ATA AÖF sınav giriş ekranı 2023, Atatürk Üniversitesi BÜT sınavı giriş ekranı ve AÖF bütünleme sınav takvimi' konuları ve tüm merak edilenler...

2023 ATA AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Online Bütünleme Sınav Sistemi 29 Mart - 09 Nisan 2023 tarihleri arasında, her gün 10.00 ile 23.00 saatleri arasında erişime açılacak. Sisteme kayıtlı öğrenciler, sınav sistemine https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak doğrudan erişebilir.

Sorumlu olunan ders/derslere ait sınavlara, sadece o ders/derslerin sınav programında yer aldığı gün, saat 10.00 ile 23.00 arasında girebilirsiniz.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BÜT SINAVI GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Öğrenciler anılan tarih aralığında, hangi gün hangi derslerin sınavına girebileceklerini gösteren detaylı sınav programını Fakülte web sayfasından görüntüleyebilecek.

Her bir ders için 20 sorudan oluşan sınavın oturum süresi 30 dakikadır. Sınav ekranında yer alan sayaçtan kalan sınav sürenizi takip edebilirsiniz. Sınavı başlattıktan sonra 30 dakikalık süreniz başlar ve herhangi bir nedenden dolayı sınavdan çıksanız dahi 30 dakikalık sınav süresi azalmaya devam eder.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN

Bu süre içerisinde "SINAVI BİTİR" butonuna tıklamazsanız, 30 dakika tamamlandığında seçili cevaplarınız sisteme otomatik olarak gönderilir ve sınav oturumunuz sonlandırılır.

Sınavda cevap verdiğiniz veya boş bıraktığınız sorulara tekrar geri dönmeniz engellenmiştir. Bir soruyu cevapladıktan ya da "Boş Bırak" seçeneğini işaretledikten sonra "Sonraki" butonunu kullanarak bir sonraki soruya geçiş yapabilirsiniz.

Online Bütünleme Sınavı notunun başarı notuna katkısı %70 oranındadır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap, 1 (bir) doğru cevabı götürmektedir.