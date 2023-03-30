Haberler Haberler ATA AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI 2023 | Atatürk Üniversitesi BÜT sınavı giriş ekranı - AÖF bütünleme sınav takvimi

ATA AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI 2023 | Atatürk Üniversitesi BÜT sınavı giriş ekranı - AÖF bütünleme sınav takvimi

Atatürk Üniversitesi Güz Dönemi için bütünleme sınavları başladı. 29 Mart - 9 Nisan tarihleri arasında adayların katılabileceği sınav hakkında araştırmalar da hız kazandı. Arama motorlarında sorgulanan 'ATA AÖF sınav giriş belgesi 2023, Atatürk Üniversitesi BÜT sınavı giriş ekranı ve AÖF bütünleme sınav takvimi' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 09:30
ATA AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI 2023 | Atatürk Üniversitesi BÜT sınavı giriş ekranı - AÖF bütünleme sınav takvimi

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınavları 29 Mart tarihi itibarıyla başladı. 9 Nisan Pazar gününe kadar sürecek olan sınavlarla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Online olarak yapılacak sınavlar ATA AÖF internet sitesinden gerçekleştirilecek. İşte arama motorlarında sorgulanan ' ATA AÖF sınav giriş ekranı 2023, Atatürk Üniversitesi BÜT sınavı giriş ekranı ve AÖF bütünleme sınav takvimi' konuları ve tüm merak edilenler...

2023 ATA AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Online Bütünleme Sınav Sistemi 29 Mart - 09 Nisan 2023 tarihleri arasında, her gün 10.00 ile 23.00 saatleri arasında erişime açılacak. Sisteme kayıtlı öğrenciler, sınav sistemine https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak doğrudan erişebilir.

Sorumlu olunan ders/derslere ait sınavlara, sadece o ders/derslerin sınav programında yer aldığı gün, saat 10.00 ile 23.00 arasında girebilirsiniz.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BÜT SINAVI GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Öğrenciler anılan tarih aralığında, hangi gün hangi derslerin sınavına girebileceklerini gösteren detaylı sınav programını Fakülte web sayfasından görüntüleyebilecek.

Her bir ders için 20 sorudan oluşan sınavın oturum süresi 30 dakikadır. Sınav ekranında yer alan sayaçtan kalan sınav sürenizi takip edebilirsiniz. Sınavı başlattıktan sonra 30 dakikalık süreniz başlar ve herhangi bir nedenden dolayı sınavdan çıksanız dahi 30 dakikalık sınav süresi azalmaya devam eder.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN

Bu süre içerisinde "SINAVI BİTİR" butonuna tıklamazsanız, 30 dakika tamamlandığında seçili cevaplarınız sisteme otomatik olarak gönderilir ve sınav oturumunuz sonlandırılır.

Sınavda cevap verdiğiniz veya boş bıraktığınız sorulara tekrar geri dönmeniz engellenmiştir. Bir soruyu cevapladıktan ya da "Boş Bırak" seçeneğini işaretledikten sonra "Sonraki" butonunu kullanarak bir sonraki soruya geçiş yapabilirsiniz.

Online Bütünleme Sınavı notunun başarı notuna katkısı %70 oranındadır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap, 1 (bir) doğru cevabı götürmektedir.

DİĞER
Son dakika haberleri: Emre Mor’un yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe’de kimse bu ayrılığı beklemiyordu…
Varı yoğu Fahriye'nin! 2 ay önce doğum yapan Fahriye Evcen’e Burak Özçivit'ten 10 milyonluk hediye! O detay gözlerden kaçmadı
F.Bahçe'ye kötü haber! 3 hafta daha yok
Planları belli oldu! Nisan'da Jesus için gelecekler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Baraj doluluk oranları İstanbul 30 Mart
Silivri TOKİ kura çekilişi ne zaman?
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023
Silivri TOKİ kura sonuç, kazananlar isim listesi
Silivri TOKİ canlı çekiliş izle (30 Mart Perşembe)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sakaryaspor - Eyüpspor maçı saat kaçta? Sakaryaspor - Eyüpspor maçı saat kaçta? 09:21
Erzurumspor - Altay maçı saat kaçta? Erzurumspor - Altay maçı saat kaçta? 09:16
Şenol Güneş'in zor derbi kararı! Rosier ve Onur Bulut... Şenol Güneş'in zor derbi kararı! Rosier ve Onur Bulut... 09:05
F.Bahçe'ye kötü haber! 3 hafta daha yok F.Bahçe'ye kötü haber! 3 hafta daha yok 08:56
Planları belli oldu! Nisan'da Jesus için gelecekler Planları belli oldu! Nisan'da Jesus için gelecekler 01:32
Nelsson sezon sonu Çizme yolcusu! Nelsson sezon sonu Çizme yolcusu! 01:23
Daha Eski
Nicolo Zaniolo son golünü giderken atacak! Nicolo Zaniolo son golünü giderken atacak! 01:20
Cimbom'da rota yeniden Ziyech! Cimbom'da rota yeniden Ziyech! 01:08
Livakovic'in G.Saray kararı ortaya çıktı! Livakovic'in G.Saray kararı ortaya çıktı! 00:45
F.Bahçe Beko İspanya'da kaybetti! F.Bahçe Beko İspanya'da kaybetti! 23:55
Dursun Özbek: Formatı değiştirmeye çalışanlar var Dursun Özbek: Formatı değiştirmeye çalışanlar var 23:55
F.Bahçe'de Enner Valencia sevinci! Derbi öncesi... F.Bahçe'de Enner Valencia sevinci! Derbi öncesi... 23:55