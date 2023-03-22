AFGANİSTAN'DA ŞİDDETLİ DEPREM! Pakistan, Hindistan ve Tacikistan'da ölü ve yaralılar var! - Son dakika deprem haberleri

Afganistan'ın Hindikuş bölgesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Merkez üssünün yanı sıra Pakistan, Hindistan ve Tacikistan'ı da vuran depremde can kayıpları olduğu öğrenildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nce yapılan açıklamada sarsıntının şiddeti ve merkezi teyit edilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Peki deprem nerede oldu? Şiddeti kaç? Ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? İşte merak edilenler...

AFGANİSTAN DEPREMİ MERKEZ ÜSSÜ NERESİ, ŞİDDETİ KAÇ?

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden yapılan açıklamada, 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Curm ilçesi olduğu bildirildi. Açıklamada, depremin yerin 187,6 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

Taliban Hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülke genelindeki tüm sağlık merkezlerine hazır olma emri verildi, sarsıntının şiddetli olmasına rağmen şu ana kadar Tahar, Badahşan, Kunduz ve Pencşir vilayetlerinden can kaybıyla ilgili olumsuz bir haber gelmedi." ifadesini kullandı.

Başkent Kabil'de yaklaşık 30 saniye sürdüğü belirtilen depremde insanlar panik içerisinde sokaklara çıktı. Sosyal medyada şiddetli sarsıntının Pakistan, Hindistan, Tacikistan ve bazı Orta Asya ülkelerinde de güçlü şekilde hissedildiğine dair paylaşımlar yapıldı.

Öte yandan ulusal basında yer alan haberlerde depremin 6,8 büyüklüğünde olduğu ifade edildi.

Afganistan'ın doğusunda geçen yıl meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Ulusal basındaki haberlere göre, deprem, Pakistan'ın başkenti İslamabad ile Lahor, Ravalpindi, Kuetta, Peşaver ve daha birçok şehrinde hissedildi.

AFGANİSTAN DEPREMİ ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ?

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badakhshan eyaletinde meydana gelen 6.5 büyüklündeki depremden etkilenen Pakistan'da 6 kişinin hayatını kaybettiği, 120 kişinin yaralandığı ifade edildi. Yetkililer, yaralıların çoğun un deprem anındaki panik sırasında yaşanan izdihamlar nedeniyle yaralandığını belirtti.

Pakistan'ın başkenti İslamabad, Lahor, Peşaver, Swabi, Lodhran, DG Khan, Bahawalpur, Skardu, Kohat, Toba Tek Singh, Parachinar, Nowshera ve Khanewal kentlerinde hissedilen deprem nedeniyle bazı binaların çöktüğü ifade edildi.

CAN VE MAL KAYBI BİLDİRİLMEDİ

Afganistan ve Pakistan'ın yanı sıra deprem Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan'da da hissedilirken, söz konusu ülkelerden henüz mal ve can kaybı bildirilmedi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid yaptığı açıklamada, "Ülkenin dört bir yanında sağlık ocakları hazır, illerdeki tüm valilere, sağlık personelinin hazır olması talimatı verildi. Şu ana kadar çok şükür herhangi bir can kaybı veya yaralanma haberi gelmedi" dedi.