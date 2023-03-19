TOKİ SIRA NUMARASI ÖĞRENME | TOKİ çekiliş numarası sorgulama ekranı - TOKİ kura sıra no sorgulama

TOKİ SIRA NUMARASI ÖĞRENME | Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi İlk Evim İlk İş Yerim için yapılan kura çekilişleri devam ediyor. Her gün farklı kentlerde yapılan, 8 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu ve 2 yıl içinde 250 bin konutun teslim edileceği konutların sahiplerini belirleyen çekilişlerde okunan sıra numaraları ise merak ediliyor. Peki TOKİ çekiliş numarası nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

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TOKİ KURA SIRA NO SORGULAMA

Başvuru numarası, banka ödemesi yapıldığı esnada verilen dekont üzerinde yer almaktadır. Başvuru numaranızı dekont üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

Eğer dekontu kaybettiyseniz e-Devlet'te yer alan TOKİ başvuru sayfanızda da TOKİ çekiliş sıra numarasının detaylarına ulaşabilirsiniz.

TOKİ ÇEKİLİŞ NUMARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura sonuçları, noter huzurunda çekilişin tamamlanmasının ardından kurumun resmi internet sayfasından yayınlanacak. Kura sonuçlarınızı çekilişin tamamlanmasının ardından öğrenebilirsiniz.